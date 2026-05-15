Дагестан запросил помощь кабмина РФ в восстановлении 446 дорожных объектов

Правительство Дагестана направило в правительство РФ сметные расчеты по ряду поврежденных объектов, включая 446 объектов дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В частности, министру просвещения РФ направлено обращение о финансировании восстановления 36 объектов. В Минкультуры РФ — сметные расчеты по капитальному ремонту двух муниципальных клубов.

Минтрансу предоставлен полный расчет по пострадавшей от паводков транспортной инфраструктуре. Обследовано поврежденных 446 объектов — 54 моста и 392 участка автомобильных дорог.

