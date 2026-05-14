Глава Минэнерго Кубы заявил, что в стране закончилось топливо

Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви. Он назвал нехватку топлива одной из главных причин отключений электроэнергии в стране.

Фото: Norlys Perez / Reuters

«У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого... Единственное, что у нас есть,— это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет»,— рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин де ла О Леви, Куба не получала поставок топлива с декабря. Поступившая от России крупная партия объемом почти 100 тыс. тонн нефти помогла временно снизить масштаб отключений, но была израсходована к началу мая.

Столице в Гаване остается крайне тяжелой: в столице перебои с электроснабжением достигают 20–22 часов в сутки, уточнил Висенте де ла О Леви. По его словам, нехватка топлива лишила Кубу более 1,5 тыс. мегаватт доступной генерации, а техническое состояние многих электростанций ухудшилось до такой степени, что у них «ломаются не только котлы — ломается что угодно».

После того как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был остановлен. Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами любому государству, готовому поставлять топливо Гаване. Однако США не стали препятствовать поставкам российской нефти на Кубу. Танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу 30 марта, но полученного топлива хватило только до конца апреля.

