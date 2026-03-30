Минтранс: российский танкер «Анатолий Колодкин» с грузом нефти прибыл на Кубу

Российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Танкер «Анатолий Колодкин»

Фото: Aart van Bezooijen / VesselFinder Танкер «Анатолий Колодкин»

«В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас (позднее ведомство уточнило название порта: Матансас. — "Ъ")», — указано в заявлении.

При этом из открытых данных MarineTraffic следует, что судну еще предстоит преодолеть около 500 км. Сейчас, по данным сервиса, танкер находится вблизи Пуэрто-Падре, расположенном на северо-восточном побережье острова.

«Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Кубу за последние три месяца. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не будет препятствовать поставке российской нефти. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию. Сообщалось, что «Анатолий Колодкин» идет под российским флагом и без военного сопровождения.