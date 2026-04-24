На Кубе предупредили об истощении запасов российской нефти к концу апреля

Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви предупредил, что на острове скоро закончится российская нефть, которая была доставлена на танкере «Анатолий Колодкин» в конце марта. Он сказал, что стране требуется восемь судов аналогичного размера каждый месяц для удовлетворения нужд энергетики и промышленности.

«Того, что осталось, хватит всего на несколько дней — до конца месяца»,— заявил министр в эфире государственного телевидения (цитата по Reuters).

Распределять топливо с российского танкера на Кубе начали во второй половине апреля. Сырье было переработано в бензин, дизельное топливо и мазут. Кубинцы, передает Reuters, почувствовали реальное облегчение от российской помощи: в районах, где четыре месяца жили в режиме веерных отключений, ситуация со светом резко наладилась. «Лодка Путина улучшила ситуацию, и мы за это благодарны»,— цитирует агентство одного из местных жителей.

«Анатолий Колодкин» привез на остров 100 тыс. тонн нефти. Это был первый танкер за три месяца, который доставил энергоресурсы Кубе, страдающей от энергетической блокады со стороны США. В начале апреля российские власти анонсировали отправку второго танкера с нефтью. Позже замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин говорил, что у Москвы есть план по оказанию помощи кубинцам, но рассматривать вопрос о новых поставках нефти власти будут готовы только при необходимости.

