Остров накануне

Принадлежащий «Совкомфлоту» танкер «Анатолий Колодкин» дошел до территориальных вод Кубы. Под российским флагом. В глубоководном порту Матансас он скоро приступит к разгрузке 100 тыс. тонн сырой нефти. Впервые за три месяца энергетической блокады, когда Венесуэла и Мексика под нажимом США прекратили поставки, кубинцы получат нефть и передышку: острову ее хватит как минимум на месяц. Россия сделала благородный жест, а было это в нынешних условиях, когда мы сами под санкциями, ох как непросто. «Это наш долг»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американцы приняли решение не вмешиваться, и танкер подошел к берегам Кубы беспрепятственно.

Директор ПИР-Центра Владимир Орлов

Фото: из личного архива Владимира Орлова

Драмы в этот раз не случилось. Но драма вокруг Кубы и ее дальнейшей судьбы разворачивается на наших глазах. Президент США Дональд Трамп чуть ли не каждую неделю возвращается к своей идее, что «Куба — следующая». Итак, самое время разобраться: что с Кубой? Куда идет Куба? И — с кем?

Куба измотана — внешними удушающими санкциями и внутренней экономической безалаберностью.

Санкции, эмбарго — все это для Кубы дело не новое: седьмой десяток лет так живут. Привыкли. Были времена и потяжелее, когда от Кубы отвернулся Советский Союз и Фиделю Кастро пришлось установить «особый период в мирное время». Производство тогда упало на четверть.

Оставалось надеяться только на собственные силы. И только-только Куба стала нащупывать свои собственные экономические возможности, как Соединенные Штаты накинули на нее новую удавку — законом Хелмса—Бёртона, которому как раз в этом месяце исполнилось 30 лет. Удавку накинули… но Куба не задохнулась. Выстояла. Вообще, кубинцы — народ стойкий.

На Соединенные Штаты и их решающую роль в том удручающем состоянии, в котором кубинская экономика находится сейчас, можно и должно кивать. Но сама эта экономика… уж очень крива. «Запасного варианта» на случай, когда соседей по региону «обломают» и они откажут в нефти,— его не было. Система электроснабжения вконец обветшала; то и дело случаются тотальные «апагоны» — отключения электричества по всей стране. Веерные отключения — постоянная реальность сегодняшней Кубы, некоторые провинции погружаются во мрак на многие часы.

В конце 1970-х годов у Кубы была стратегия энергонезависимости. Ее опорой должна была стать атомная энергетика: 12 энергоблоков советского производства!

Была подготовлена научно-техническая, кадровая база. Отвечать за это поручили сыну Фиделя Кастро — тоже Фиделю, «Фиделито», который отучился в МГУ, потом в Курчатовском институте, в Дубне… Рядом с городом Сьенфуэгос возвели АЭС «Хурагуа»; на три четверти завершили стройку… но тут началась невезуха: случился Чернобыль, атомная энергетика на время превратилась в «страшилку», а вскоре и Советский Союз рухнул.

Все девяностые Куба упорно искала «третьего партнера», который мог бы профинансировать финальный этап атомного проекта. Но тут — закон Хелмса—Бёртона, а в синхрон с ним — тесное сотрудничество Соединенных Штатов с российским Минатомом, не с прямым запретом, но с намеком: «А вот на Кубе вам, россиянам, делать нечего. Забудьте, что там можно строить АЭС». Денег не стало, волю сломили… Так все и сникло.

Выступая перед революционной молодежью, кубинский президент сегодня говорит о «битве за энергетику».

Конечно, от «дружеских стран» придет помощь — от кого нефтью и дизельным топливом, от кого — ветряками и солнечными батареями, благо ветра и солнца на Кубе — точно в профиците. Но разве это стратегия? К тому же даже самые лояльные Коммунистической партии Кубы люди устали от бесконечных «битв». Многие уехали, население страны сокращается.

Кубинцы тянутся к «нормальной жизни». Но вот здесь и есть главный вопрос, который я и пытаюсь прояснить для себя в эти недели, что нахожусь в Гаване (и о чем подробнее пишу в своем блоге https://t.me/Sobesednik_na_Piru): «нормальная жизнь» по мнению самих кубинцев — это как?

Простого ответа здесь не будет. Хотя сегодня, в условиях нарастающего недовольства кубинского общества своим правительством, есть соблазн все упростить, на самом деле это — калейдоскоп мнений. Высок запрос на «перемены», на «обновление».

Часть населения связывает надежды с Соединенными Штатами: благодаря свободному доступу к интернету и соцсетям, благодаря постоянным общениям с членами семей, уехавшими «по другую сторону пролива» — во Флориду, здесь в курсе, что «Трамп положил глаз на Кубу» и что кубинское правительство ведет какие-то переговоры с американцами.

Хотя предмет этих «переговоров» туманен, можно догадаться, что речь идет прежде всего о вопросах будущего устройства Кубы и передела собственности. Американский доллар уже стал параллельной валютой на Кубе.

Однако значительная часть населения Кубы относится к «большому северному соседу» максимально негативно. И последние события на Ближнем Востоке их только подкрепляют в этой уверенности.

Многим кубинцам импонирует поговорка: «Лучше идти в одиночку, чем в дурной компании». Да что далеко за примерами на Ближний Восток ходить — кубинцы в своем полушарии наблюдают «доктрину Донро» в действии.

Вот что говорят на гаванских улицах: «(Президент Венесуэлы Николас.— “Ъ”) Мадуро сам виноват. Позволил предателям завестись рядом с собой, вот и сдали его врагам. Мы такого не позволим»… «Трамп хочет, что ли, чтобы мы превратились во второе Пуэрто-Рико… или в Пуэрто-Побре? Вассалами Вашингтона мы больше никогда не будем. Как-нибудь сами выкрутимся, не впервой».

И это очень заметно: у кубинцев собственная гордость. И как бы эта гордость ни страдала от «домашних» неурядиц, она отвергает даже малейшую возможность американизации кубинской жизни, отвергает спасение страны через «рай по-североамерикански».

Мой собеседник, рафинированный гаванский интеллигент, который отнюдь не в восторге от того, что делают нынешние кубинские власти, обращает мое внимание на предостережение кубинского писателя Хосе Лесамы Лимы, произнесенное почти столетие назад: «прагматическое и механическое сияние», идущее со стороны США, «станет причиной разрыва, жуткой пустоты, и мы потом не будем знать, чем ее заполнить». «Это анафема и сегодняшним неоаннексионистам тоже»,— говорит мой собеседник. И добавляет: «Но мы усвоили не только этот урок. Мы усвоили и урок Горбачева. Перестройка, ведущая в обнищание и крах, нам не нужна. Тогда уж лучше — в петлю к Трампу».

Пользуясь образом Умберто Эко (пусть он и использовал его по совсем иному поводу), Куба сегодня — это Остров накануне. Вот только — накануне чего?

Куба — не тот «низко свисающий, созревший плод», который протяни руку — и сорвешь, как это пытаются изобразить Трамп и его госсекретарь Марко Рубио. С другой стороны, договориться с американцами, выйти из навязанной ей изоляции — этот сценарий ряд представителей кубинских элит взяли на вооружение. «Вытанцовка» идет не в ритме сальсы, а куда медленнее. «Маньяна» на Кубе вовсе не означает «завтра». Это обычно означает: «Как-нибудь, когда-нибудь». И уж точно не под диктовку из Мар-а-Лаго. Правда, и без лишних откровений с Москвой.

«Остров накануне» — ведь это может быть и очень надолго.

Что в этой ситуации «застывшего движения» делать России? Понимать, что ситуация здесь, раньше или позже, все-таки изменится: запрос на «обновление» слишком высок, чтобы раствориться в никуда. И помнить, что Куба для России — это не просто еще один остров в Карибском море. А — «особый случай». Так сложилось исторически, еще со времен Карибского кризиса 1962 года.

И Куба, какие бы там ни произошли перемены, должна оставаться нашим форпостом в Западном полушарии. Предпосылки для этого не исчерпаны. И дошедший до Кубы российский танкер — во многом символическое, но вполне осязаемое тому подтверждение.

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра, Гавана