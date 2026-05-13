Главные новости за 13 мая. Ростов-на-Дону и область

В первом квартале 2026 года в строящихся объектах Ростова-на-Дону продано 565 машиномест, что на 6% выше, чем в аналогичном периоде 2025 года.было

Жителя Аксайского района заподозрили в легализации приобретенных у муниципалитета по мошеннической схеме земельных участков на 835,5 млн руб. (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

В первом квартале 2026 года жители Ростовской области потратили на антигистаминные препараты 144,6 млн руб., что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж в денежном выражении составлял 129,6 млн руб.

В Ростовской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие в регионе строительства кемпингов и глэмпингов будет направлено 348,6 млн руб. В 2026 году на эти цели планируется направить 108,8 млн руб., в 2027 году — 113,8 млн руб.

Примерно 47% жителей Ростовской области считают, что скорее или точно ведут здоровый образ жизни. При этом для подавляющего большинства (76%) респондентов важно питаться правильно и с пользой для здоровья.

Спрос на автомобили на вторичном рынке в Ростовской области увеличился на 20,9%. Еще более заметную динамику показал сегмент кроссоверов и внедорожников, где рост спроса достиг 35,2%. Средняя цена автомобиля с пробегом в апреле составила 1,3 млн руб.