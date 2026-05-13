Траты жителей Дона на антигистаминные препараты выросли на 12% за год

В первом квартале 2026 года жители Ростовской области потратили антигистаминные препараты 144,6 млн руб., что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж в денежном выражении составлял 129,6 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

При этом объем продаж препаратов против аллергии в количественном выражении показал небольшой рост — всего 0,2%. Так, в январе-марте 2025 года этих лекарств было продано 494 тыс. упаковок, в начале 2026 года — почти 495 тыс. упаковок.

В числе самых продаваемых антигистаминных препаратов в регионе оказались Тералиджен (15,2% от общего объема продаж), Супрастин (8,6%), Зодак (8,3%), Цетрин (8%) и Донормил (7,6%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом квартале 2026 года аптечные продажи противоопухолевых препаратов в Ростовской области выросли на 25% — до 34,7 тыс. упаковок. Годом ранее этих лекарств было продано 27,7 тыс. упаковок.

Наталья Белоштейн