Продажи парковок в строящихся ЖК Ростова выросли на 6%

В первом квартале 2026 года в строящихся объектах Ростова-на-Дону было продано 565 машиномест, что на 6% выше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в консалтинговой компании Macon.

В среднем на первичном рынке Ростова в 2024-2025 годах на каждые 100 проданных квартир было продано 13 машиномест, что существенно ниже обеспеченности, установленной городскими нормативами, говорят эксперты Macon. «В 2025 году продажи составили 1,8 тыс. парковок, что на 44% меньше, чем в 2024 году. В объектах, сданных в конце 2025 года, продано в среднем 60% машиномест. Остальной объем распродается уже после сдачи»,— отмечают в компании.

По мнению экспертов, в первом квартале 2026 года доля пустующих парковок в заселенных ЖК сократилась до 2-4% от общего количества машиномест. В числе причин этого специалисты называют рост инвестиционного спроса. «Люди перестали покупать квартиры для сдачи, переключившись на парковки: в некоторых ЖК стартовая цена от 700–800 тыс. руб. и доходность от сдачи в аренду 15–20 тыс. руб. в месяц. Сегодня мы видим ажиотаж на паркинги в Ворошиловском, Ленинском районах и на левом берегу»,— отметил директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.

