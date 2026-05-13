Около 76% жителей Ростовской области стараются питаться правильно

Примерно 47% жителей Ростовской области считают, что скорее или точно ведут здоровый образ жизни. При этом для подавляющего большинства (76%) респондентов важно питаться правильно и с пользой для здоровья. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Логика молока» и Аналитическим центром НАФИ. Отчет о результатах имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Главной мотивацией для правильного питания жители Ростовской области называют заботу о текущем состоянии здоровья и хорошем самочувствии — этот вариант выбрала почти половина (47%) опрошенных. Еще 39% хотят предотвратить возможные проблемы со здоровьем в будущем, а столько же связывают правильное питание с поддержанием формы и контролем веса.

Жители региона, которые стремятся придерживаться принципов правильного питания, отмечают, что регулярно сталкиваются со сложностями. Главной из них является необходимость отказа от привычной, но вредной еды — об этом заявили 41% респондентов. Еще 36% считают, что полезные продукты стоят слишком дорого, а 22% жалуются на нехватку времени на приготовление здоровой пищи. Для 17% проблемой остается вкус полезных продуктов, а 16% отмечают, что члены семьи предпочитают другую еду.

Кристина Федичкина