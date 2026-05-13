Жителя Дона заподозрили в легализации сельхозземель на 835 млн рублей

Жителя Аксайского района заподозрили в легализации приобретенных у муниципалитета по мошеннической схеме земельных участков на 835,5 млн руб. (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1990-х годов подозреваемый и его отец арендовали 75 га сельскохозяйственных земель, которые принадлежали Ольгинскому сельскому поселению. В 2016 году они приобрели эти участки за 5 млн руб., при этом якобы не изменили их целевое назначение.

С 2016 по 2025 годы подозреваемый занимался строительством коттеджных поселков на указанной территории, участки продавались третьим лицам. Таким способом фигурант легализовал похищенное имущество, стоимостью 835,5 млн руб.

Наталья Белоштейн

