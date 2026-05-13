Спрос на авто с пробегом в Ростовской области вырос на 20,9%

Спрос на автомобили на вторичном рынке в Ростовской области увеличился на 20,9%. Еще более заметную динамику показал сегмент кроссоверов и внедорожников, где рост спроса достиг 35,2%. Средняя цена автомобиля с пробегом в апреле составила 1,3 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировали Mazda и Chevrolet: показатель вырос на 40,6% и 35,3% соответственно. Достаточно сильной динамикой также отметились Mercedes-Benz (34,2%), Ford (32,6%) и Hyundai (29,8%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Ford Focus (46,4%), Toyota Camry (40,4%), Hyundai Accent (38,5%), Volkswagen Polo (34,1%) и LADA Granta (32,9%).

В структуре общего интереса пользователей самой популярной маркой остается LADA — на нее приходится 23% внимания аудитории. Далее идут Hyundai (10,7%), Kia (6,6%), Volkswagen (4,8%) и Toyota (4,7%). Активнее всего за рассматриваемый период пользователи интересовались Hyundai Accent, LADA Priora и Granta, Hyundai Solaris и LADA 2114 Samara. В топ-10 популярных моделей также вошли Kia Rio, LADA 2107, Ford Focus, LADA 2110 и LADA Kalina.

По итогам апреля 2026 года наибольшую долю в общем объеме предложения на рынке автомобилей с пробегом в Ростовской области занимает отечественная LADA — 18,8%. Второе место у Hyundai с долей 10,1%, а третье у Kia (7,2%). Замыкает топ-5 Volkswagen (4,9%) и Toyota (4,7%). В модельном рейтинге по доле предложения лидирует Hyundai Accent (3,2%). На втором месте LADA Granta (2,7%), на третьем Hyundai Solaris (2,4%). Замыкают пятерку LADA Priora (2,2%) и Kia Rio (2%).

Константин Соловьев