Между Сочи и Сухумом 15 мая возобновят рейсы скоростной «Кометы»
Сезон морского пассажирского сообщения между Сочи и Сухумом откроется 15 мая. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Между городами вновь начнет курсировать скоростная «Комета» — судно на подводных крыльях. Первый рейс в 2026 году отправится из Сочи 15 мая.
В Минтрансе сообщили, что рейсы по маршруту Сочи—Сухум—Сочи будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Отправление из Сочи запланировали на 09:00, обратный рейс из Сухума — на 16:00.
По данным ведомства, время в пути составит около 2,5 часа. В министерстве отметили, что маршрут проходит вдоль побережья Черного моря.
Стоимость билетов составит от 2,3 тыс. до 2,8 тыс. руб. Для покупки билета и посадки на судно пассажирам понадобятся оригиналы документов, удостоверяющих личность.
Также в Минтрансе рекомендовали прибывать на международный рейс минимум за час до отправления.
Ранее сообщалось, что первый тестовый рейс скоростной «Кометы» между Сочи и Сухумом выполнили в августе 2025 года. Тогда судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» доставило пассажиров из Сочи в столицу Абхазии примерно за 2,5 часа. Для сравнения, поездка наземным транспортом занимала около четырех часов.
Во время тестовой эксплуатации по маршруту перевезли 938 пассажиров.
Перед запуском регулярного сообщения российская и абхазская стороны провели подготовительную работу. Были урегулированы вопросы, связанные с прохождением таможенного и пограничного контроля, а также санитарные и технические процедуры.
Оператором первого рейса выступил «Росморпорт». Судно рассчитано на перевозку 120 пассажиров и может развивать скорость до 65 км/ч.