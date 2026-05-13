Между Сочи и Сухумом 15 мая возобновят рейсы скоростной «Кометы»

Сезон морского пассажирского сообщения между Сочи и Сухумом откроется 15 мая. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Между городами вновь начнет курсировать скоростная «Комета» — судно на подводных крыльях. Первый рейс в 2026 году отправится из Сочи 15 мая.

В Минтрансе сообщили, что рейсы по маршруту Сочи—Сухум—Сочи будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Отправление из Сочи запланировали на 09:00, обратный рейс из Сухума — на 16:00.

По данным ведомства, время в пути составит около 2,5 часа. В министерстве отметили, что маршрут проходит вдоль побережья Черного моря.

Стоимость билетов составит от 2,3 тыс. до 2,8 тыс. руб. Для покупки билета и посадки на судно пассажирам понадобятся оригиналы документов, удостоверяющих личность.

Также в Минтрансе рекомендовали прибывать на международный рейс минимум за час до отправления.

Ранее сообщалось, что первый тестовый рейс скоростной «Кометы» между Сочи и Сухумом выполнили в августе 2025 года. Тогда судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» доставило пассажиров из Сочи в столицу Абхазии примерно за 2,5 часа. Для сравнения, поездка наземным транспортом занимала около четырех часов.

Во время тестовой эксплуатации по маршруту перевезли 938 пассажиров.

Перед запуском регулярного сообщения российская и абхазская стороны провели подготовительную работу. Были урегулированы вопросы, связанные с прохождением таможенного и пограничного контроля, а также санитарные и технические процедуры.

Оператором первого рейса выступил «Росморпорт». Судно рассчитано на перевозку 120 пассажиров и может развивать скорость до 65 км/ч.

Мария Удовик