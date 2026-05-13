В Сочи последствия оползня на Изобильной устранят к концу года

Сочи планирует завершить восстановительные работы после крупного оползня в Хостинском районе к декабрю 2026 года. Масштабные противооползневые мероприятия сейчас продолжаются на улице Изобильной. О ходе работ сообщил глава Сочи Андрей Прошунин после выезда на объект.

По его словам, поврежденный участок дороги напрямую влияет на безопасность жителей и транспортную доступность микрорайона. Сейчас специалисты укрепляют склон и проводят комплекс работ для предотвращения новых подвижек грунта.

На объекте устанавливают анкерные сваи, укрепляют склон и строят новую подпорную стену протяженностью более 130 метров. В администрации города сообщили, что работы ведут по графику и планируют завершить до конца года.

Также Андрей Прошунин сообщил, что на восстановление участка из краевого бюджета выделили 160 млн руб. Средства направили при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В мэрии подчеркнули, что основная задача — не только восстановить поврежденную дорогу, но и обеспечить жителям безопасное и стабильное транспортное сообщение.

Ранее власти Сочи сообщали, что на территории курорта насчитывается около 2,6 тыс. оползневых участков. Наиболее сложные зоны находятся под постоянным контролем профильных специалистов.

В администрации города отмечали, что в таких районах необходимо ограничивать строительные работы и пресекать отвал грунта, чтобы не увеличивать нагрузку на склон и не провоцировать новые оползневые процессы.

В последние годы после сильных осадков в Сочи регулярно фиксируют подвижки грунта, повреждения дорог и инженерной инфраструктуры. Особенно сложной остается ситуация в горных и прибрежных районах курорта, где рельеф и высокая влажность увеличивают риск оползней.

Мария Удовик