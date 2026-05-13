В аэропорту Сочи у пассажира из Сербии изъяли более 13 тысяч долларов

В аэропорту Сочи таможенники выявили два случая незаконного перемещения наличной валюты через границу. По итогам проверок у пассажиров изъяли крупные суммы денег и возбудили административные дела.

Как сообщили в пресс-службе Сочинской таможни, первый случай произошел во время контроля пассажиров рейса Белград—Сочи. Сотрудники таможенного поста остановили мужчину, который проходил через «зеленый» коридор и не подавал пассажирскую таможенную декларацию.

Во время устного опроса пассажир сообщил, что везет наличные деньги в разной валюте. В ходе проверки в его ручной клади обнаружили более 23 тыс. долларов США, 55 евро и 8 тыс. сербских динаров.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника таможенного поста аэропорта Сочи Сергея Угнивенко, сумма превышения допустимой нормы составила более 13,2 тыс. долларов, что превышает 1 млн руб.

Согласно действующим правилам, без письменного декларирования разрешено перевозить наличные деньги на сумму, не превышающую эквивалент 10 тыс. долларов США.

Еще один случай выявили при проверке пассажиров рейса Сочи—Тель-Авив. Мужчина, вылетавший в Тель-Авив, также выбрал «зеленый» коридор и сообщил, что перевозит разрешенную сумму — 10 тыс. долларов США.

Однако во время проверки сотрудники таможни обнаружили у него не только заявленную иностранную валюту, но и около 70 тыс. руб., которые находились в кармане куртки.

В таможне уточнили, что суммы, не превышающие установленный лимит, пассажирам вернули. Остальные денежные средства изъяли.

По обоим фактам возбудили дела об административных правонарушениях по статье о недекларировании либо недостоверном декларировании наличных денежных средств.

Мария Удовик