Налоговики появились из-за «Горизонта»

Налоговики Башкортостана потребовали банкротства застройщика сочинского апарт-комплекса «Горизонт». Процедура о признании девелопера несостоятельным ставит под вопрос возможность фактического получения оплаченных квадратных метров почти тысячей дольщиков, которые добились возбуждения уголовных дел и признания судами за ними прав на недвижимость. Юристы граждан расценивают заявление башкирских налоговиков как возможную часть преступной схемы и требуют проверки на предмет наличия в их действиях признаков коррупции. Также они рассказывают о других атаках на организацию застройщика, совершаемых с территории Башкирии.

Межрайонная ИФНС России №4 по республике Башкортостан направила в Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) заявление о признании банкротом сочинского девелопера ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"». Застройщик получил скандальную известность в связи со строительством на курорте апарт-комплекса «Горизонт» и серией уголовных дел о мошенничестве, связанных с незаконной продажей апартаментов в нем. Сведения об этом размещены на портале «Федресурс».

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал об истории АК «Горизонт», в котором «зависли» квартиры свыше 1 тыс. дольщиков (по 886 договорам). Его бывший учредитель местный застройщик Анзор Пруидзе получил несколько приговоров за мошенничество при двойных продажах построенных там квартир. Комплекс в итоге достроили силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Но дольщики начали сталкиваться с проблемами, препятствующими передаче им квартир от компании-девелопера. В частности, «Ъ-Сочи» рассказывал о попытке «Альбатроса» признать недействительными договоры долевого участия, заключенные с дольщиками через Анзора Пруидзе.

После возбуждения в отношении Анзора Пруидзе четвертого дела фигурант бежал в Грузию (предположительно, ему это удалось благодаря заключенному военному контракту), а назначенный им директор фирмы Андрей Шабанов был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. В начале мая у «Ъ» появились сведения о том, что организатором всей схемы с АК «Горизонт» Следственный комитет считает известного в криминальном мире Сочи Рубена Татуляна (Робсон).

На сегодня Пруидзе и Татулян находятся в международном розыске.

По информации дольщиков, в судах Краснодарского края после возбуждения новых уголовных дел, связанных с организацией мошеннических схем вокруг АК «Горизонт», при содействии стройнадзора, следственного комитета и прокуратуры края, дело с фактической передачей апартаментов начало сдвигаться с мертвой точки.

Но сейчас перед дольщиками возникла новая угроза, корни которой оказались в далеком Башкортостане,— это потенциальный запуск в процедуру банкротства девелопера, которого еще не удалось заставить массово передать апартаменты людям.

В марте и апреле о своем намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Альбатроса» объявили двое жителей Уфы. Как оказалось, они также являются сторонами договоров 2023–2024 годов, якобы заключенных с «Альбатросом», от лица которого действовал господин Пруидзе. Впоследствии выяснилось, что они просудили в уфимском суде долг к нему более чем на 35 млн руб. и, получив заочное решение по нему, собираются запустить компанию застройщика АК «Горизонт» в процедуру несостоятельности. В ходе процесса в суде общей юрисдикции им удалось добиться ареста всего имущества застройщика. Об этом вовремя узнали юристы дольщиков и обжаловали это решение, в ближайшее время их жалобу на него должен рассмотреть Верховный суд Башкортостана.

Сообщение о направлении заявления на банкротство «Альбатроса» опубликовали также башкирские налоговики.

Юристы дольщиков считают, что это является очередной атакой, нацеленной на лишение граждан оплаченных ими апартаментов.

«Договоры, по которым свои права пытаются установить жители Уфы, являются, очевидно, ничтожными. Они заключены Пруидзе, который к тому моменту уже не имел отношения "Альбатросу", находился в банкротстве и не мог совершать такие сделки без согласия финуправляющего. Сам же "Альбатрос" находился под судебным запретом на привлечение средств, а апартаменты были арестованы в рамках расследования уголовного дела, средства от этих сделок не поступали на счета компании. Один из истцов-граждан — индивидуальный предприниматель, второй — банкрот. То есть первый должен был подавать в арбитражный суд, а от второго должен был действовать финуправляющий. Что касается претензий башкирской налоговой, то странно, что в должниках у нее оказалась сочинская компания. Это дает нам основания для подозрений в коррупции, о чем подано заявление в Следственный комитет России»,— поясняет представитель группы дольщиков, юрист Даниил Синицын.

По его словам, если удастся запустить «Альбатрос» в банкротство, дольщиков ждут крайне неприятные последствия.

«Обычно подобные схемы работают следующим образом. При открытии банкротства все имущество застройщика (в нашем случае это более 800 апартаментов) замораживается. Дольщики, имеющие права на апартаменты (по закону апартаменты не признаются жильем), попадают в четвертую очередь кредиторов. Затем под предлогом снижения операционных издержек конкурсный управляющий продает апартаменты с торгов единым лотом, что фактически позволяет в разы снизить стоимость имущества. В итоге дольщики в лучшем случае получают только деньги в размере, который уплатили по договорам. Приобретателем же квартир становится некая финансовая структура, которая затем продает их по рыночной цене и снимает "сливки"»,— добавляет господин Синицын.

В настоящий момент дольщики направили органы ФСБ и СКР заявления о проведении проверки в отношении башкирской налоговой инспекции на предмет наличия в их действиях признаков коррупции.

Андрей Обнорский