Цена нефти Brent превысила $105 после отказа Трампа от мирного плана Ирана

Июльский фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $105,33 за баррель, следует из данных биржи ICE. Так рынки отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа по поводу последнего предложения Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal.

10 мая американский президент назвал иранский мирный план из 14 пунктов неприемлемым. Власти Ирана ответили, что у последнего предложения по урегулированию нет альтернатив. Конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения инвесторов, что блокировка Ормузского пролива затянется, отмечает WSJ.

По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть Brent в 2026 году может достигнуть $115, если до конца года транзит топлива через Ормузский пролив не вернется к довоенному уровню.

