Где ормузско, там и рвется

Контроль над одной из главных мировых логистических артерий — Ормузским проливом — стал для Ирана самым эффективным средством сдерживания противников. Заблокировать его иранцы грозились и в ходе прежних конфликтов, но на полное перекрытие этого торгового маршрута решились только после нынешнего нападения со стороны США и Израиля, что привело к экономическим потрясениям во всем мире. Увидев, насколько эффективен этот инструмент в ходе войны, власти Ирана теперь стремятся закрепить за собой право на его использование и в мирное время.

«Сегодня Ормузский пролив полностью принадлежит великому народу Ирана, и ни одно судно или нефтяной танкер не пройдет через него без разрешения Исламской Республики»,— заявил 10 мая вице-спикер Меджлиса (парламента) Хаджи Бабаи (цитата по ТАСС). Контроль над проливом, через который до 28 февраля шло более 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, по его словам, делает Иран «четвертой сверхдержавой» после России, США и Китая.

С последним утверждением многие поспорят, но в том, что Иран имеет все шансы выйти из нынешнего противостояния с США и Израилем куда более влиятельным региональным игроком, сомнений нет. США и Израиль начали войну против Ирана под предлогом недопущения появления у него ядерного оружия, но в итоге дали ему возможность протестировать на практике инструмент сдерживания, который по своей эффективности сравним с ядерной бомбой, а по легкости использования превосходит ее,— свое географическое преимущество.

Иран и прежде уже пытался перекрыть Ормузский пролив или грозился перекрыть его (в последний раз в ходе противостояния с США и Евросоюзом из-за санкций на экспорт иранской нефти в 2011–2012 годах), однако до полной блокады дело ранее никогда не доходило.

По словам ираниста, научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Адлана Маргоева, Тегеран ранее в основном делал ставку на свой военный, прежде всего ракетный, потенциал и своих региональных союзников — Сирию, «Хезболлу», «Хамас» и хуситов,— надеясь, что этого будет достаточно для эффективного сдерживания. «Но ни тот ни другой инструмент не помог предотвратить две крупномасштабные американо-израильские агрессии (нынешнюю и прошлогоднюю 12-дневную.— “Ъ”),— констатировал он в беседе с “Ъ”.— И чтобы не идти по сценарию вепонизации своей ядерной программы, то есть не создавать бомбу, Иран пошел на крайние меры, начав наносить удары по инфраструктуре союзников США в Персидском заливе и перекрыв Ормузский пролив».

С конца февраля, по словам члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Бехнама Саиди, лишь около 5% судов смогли пройти через Ормузский пролив — иностранные по согласованию с Тегераном и, как сообщается, небезвозмездно. Пытаться пересечь пролив на свой страх и риск, как советовал президент США Дональд Трамп, иностранные судовладельцы не решаются. Ормузский пролив местами весьма мелководный, что оставляет судам два достаточно узких транспортных коридора (шириной около 2,5 км), плотно контролируемых Ираном при помощи множества быстроходных катеров, ракет и беспилотников. Также в наличии у Ирана более 5 тыс. морских мин. «Ранее через Ормузский пролив ежедневно проходило от 130 до 140 судов, сейчас же судоходство сократилось на 95%»,— заявил Бехнам Саиди (цитата по «РИА Новости»). По его словам, 1,55 тыс. судов в Ормузском проливе до сих пор ожидают разрешения Ирана.

Блокировка пролива привела к заметному росту цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, пластик и другие товары. Сильнее всего негативный эффект от перекрытия этой артерии пока ощущается в странах Азии, куда шла большая часть поставок через Ормузский пролив, но повышение цен наблюдается везде, включая США, где ощутимо выросла стоимость бензина и авиатоплива.

И хотя в ответ на перекрытие пролива Ираном Соединенные Штаты объявили о его закрытии со своей стороны — для недопущения экспорта иранской нефти и сокращения импорта Ираном иных товаров,— в целом ситуация в большей степени на руку Тегерану, для которого его географическое расположение стало мощным инструментом давления.

«Неясно, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Но одно очевидно: Иран испытал свое "ядерное оружие". Оно называется Ормузский пролив. Его потенциал неисчерпаем»,— написал на днях в соцсети X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам же президента Российского совета по международным делам Дмитрия Тренина, контроль над входом в Персидский залив дал Тегерану то, что ядерное оружие дать не могло: гибкий рычаг давления на США и их союзников через перекрытие важнейшей нефтегазовой артерии. «Иранское руководство действует смело, не зеркально, целясь в наиболее уязвимые точки противника — не только военные, но также экономические и политические. Есть чему поучиться»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

Теперь иранские власти хотят закрепить за собой право осуществлять контроль над проливом и в мирное время. Через Меджлис сейчас проходит законопроект «О судоходстве в Ормузском проливе», регламентирующий процесс прохождения судов по этой водной артерии и предоставляющий Тегерану широкие возможности контроля над ней. Среди прочего иранские власти уже пригрозили «трудностями при пересечении пролива» странам, соблюдающим санкции США против Ирана или объявившим о введении в отношении него собственных рестрикций, как, к примеру, Евросоюз.

Для контроля пролива Тегеран уже создал специальное ведомство (Управление Ирана по проливам Персидского залива), которое на минувшей неделе начало рассылать по электронной почте судовладельцам документ, озаглавленный «Информационная декларация о судне».

В нем около 40 вопросов о судне, его владельце, грузе и экипаже. Разрешение на проход через пролив суда, как сообщается, могут получить только при наличии положительного ответа от нового иранского управления. При этом пока не совсем ясно, будет ли с них взиматься плата (ранее сообщалось о требовании Ирана платы за транзит в размере $2 млн).

США и страны Персидского залива пытаются оспорить притязания Ирана на пролив, в том числе в Совбезе ООН, куда на днях была внесена очередная резолюция о свободе судоходства в регионе, но пока все решает силовое соотношение на местах. На минувшей неделе Дональд Трамп объявил о начале операции «Проект свободы», подразумевающей сопровождение коммерческих судов военными кораблями, но в итоге США сами же быстро отказались от этой затеи. В передаваемых США и Ираном друг другу «мирных планах» есть пункты об Ормузском проливе — Тегеран настаивает на праве контролировать его, а Вашингтон требует возврата к ситуации до 28 февраля и полной свободы судоходства. На чем стороны в итоге сойдутся, пока неясно.

Россия, в целом выигрывающая от роста цен на энергоносители, и Китай, наоборот, страдающий от этого, выдвинули совместный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану, который, как заявили в постпредстве РФ при ООН агентству ТАСС, по-прежнему находится «на столе». В нем содержатся призывы к сторонам прекратить войну, воздерживаться от применения силы и устранять разногласия за столом переговоров. «Отдельные пассажи документа посвящены важности обеспечения свободы судоходства, что в полной мере распространяется и на Ормузский пролив»,— заявили в российской миссии.

Елена Черненко