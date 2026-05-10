WSJ узнала детали нового предложения Ирана для урегулирования конфликта с США

Иран согласился поэтапно открывать Ормузский пролив по мере снятия американской морской блокады, следует из последнего предложения Тегерана для урегулирования конфликта с Вашингтоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иранская сторона отказалась демонтировать ядерные объекты и предложила ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США. Вашингтон настаивал на 20-летней приостановке. Кроме того, Тегеран разрешит передачу запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата в случае провала переговоров. Иран призывал к немедленному прекращению боевых действий. Ядерные вопросы должны быть согласованы в ближайшие 30 дней, подчеркивается в предложении Тегерана.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что Тегеран потребовал отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом. В частности, Иран настаивает на отмене санкций Минфина США в отношении нефти исламской республики. Морская блокада США должна завершиться сразу после подписания первоначального соглашения, отмечается в документе.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению. Вопросы обогащения урана остаются одним из главных разногласий сторон. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в конечном итоге вывезут запасы вещества из Ирана.