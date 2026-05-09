«Дело в украинском конфликте идет к завершению»

Владимир Путин сделал заявления по итогам Дня Победы и марафона двусторонних встреч

Президент России Владимир Путин подвел итоги Дня Победы после серии международных переговоров. На пресс-подходе он объяснил отсутствие тяжелой техники на параде, рассказал, как возникла идея о перемирии с Киевом, уточнил, как и когда готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но самое главное — российский президент считает, что конфликт близится к концу. Эти и другие высказывания Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

День Победы и парад

  • Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях Украины в День Победы.
  • ВС РФ должны сосредоточить внимание на окончательном разгроме противника в рамках СВО, поэтому на параде не было военной техники.
  • Решения об ограниченном формате парада были приняты задолго до угроз со стороны Украины.

Зарубежные гости и давление на них

  • Зарубежные лидеры, приехавшие на День Победы в Москву, проявили личное мужество.
  • Россия никого не приглашала на День Победы в этом году, но разослала всем информацию, что будет рада гостям.
  • Попытка европейских политиков оказать давление на собравшихся посетить Москву лидеров является глупостью. Глупость может довести до нищеты.

Угрозы Киева и решение о перемирии

  • Россия после угроз Украины не ограничилась предупреждением Минобороны и нотой МИД РФ, но начала работу с важнейшими партнерами — Китаем, Индией, США.
  • Россия обсуждала с КНР, Индией, США и другими странами последствия возможных атак Киева на 9 Мая и ответных ударов.
  • В результате дискуссий возникла инициатива Дональда Трампа о дополнительных двух днях перемирия.
  • Предложение США о перемирии с 9 по 11 мая оправданно, оно носит «ярко гуманитарный характер».
  • На Украине посчитали невыгодным предложение России о перемирии 8 и 9 мая и выдвинули предложение о перемирии с 6 мая.

Обмен военнопленными с Украиной

  • 5 мая, еще до Трампа, Россия предложила Украине обмен военнопленными и отправила список из 500 военнослужащих, но Киев «сошел с радаров».
  • Россия сразу согласилась с предложением Трампа о продлении перемирия и обмене.
  • Никаких предложений от Киева по обмену пленными до сих пор не поступало.

Встреча с Зеленским и конец конфликта

  • Особого послания от Зеленского не было. Если Зеленский готов провести личную встречу — пусть и приезжает в Москву.
  • Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу.
  • Думаю, что дело идет к завершению украинского конфликта.
  • Переговоры о мирном урегулировании — прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона.

Стремление Армении в ЕС

  • Планы Армении присоединиться к ЕС требуют «особого рассмотрения».
  • Россия не видит ничего особенного в планах Армении и поддержит все, что выгодно армянскому народу. Ситуация на Украине тоже начиналась с евроинтеграции.
  • Армении было бы логично провести референдум по вопросу об участии в ЕС. Если народ поддержит его, Россия могла бы начать процесс «мягкого и интеллигентного развода» с Арменией.
  • Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС.

Ближневосточный конфликт

  • Конфликт вокруг Ирана ставит Россию в сложное положение из-за хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.
  • Заинтересованных лиц для продолжения противостояния между Ираном и США нет. В случае обострения ситуации вокруг Ирана пострадавшими будут все.
  • Россия по-прежнему готова вывезти иранский обогащенный уран, и первоначально с этим все согласились, но потом США ужесточили позицию.

Отношения с Европой

  • Россия никогда не была закрыта от переговоров с Европой.
  • Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — предпочтительный переговорщик для диалога России и Европы.
  • Что технологии Украине дают в Европе — мы знаем. Они играют на повышение, но понимают, что эта игра на повышение может дорого им стоить.
  • Нужно сделать так, чтобы России не угрожал никто, и мы будем к этому стремиться.

Вступление Финляндии в НАТО

  • Руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать».
  • Финляндия зачем вступила в НАТО, у нас что, были территориальные споры? Все давно было решено.
  • Финны границу строят по реке Сестре, я бы и жест показал и сказал бы что-то, но я родом из культурной столицы.

Анна Токарева

Фотогалерея

Празднование Дня Победы

Предыдущая фотография
Парад Победы на Красной площади в Москве

Фото: пресс-служба президента РФ

В параде Победы на Красной площади приняли участие свыше 1 тыс. участников СВО

Фото: пресс-служба президента РФ

Празднование Дня Победы в Москве

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие КНДР перед парадом

Фото: пресс-служба президента РФ

Слева направо: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (пятый справа), президент Белоруссии Александр Лукашенко (шестой справа), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (третий справа) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв (второй справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Празднование Дня Победы в Москве

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие КНДР во время парада

Фото: пресс-служба президента РФ

Военнослужащие перед началом парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В Санкт-Петербурге более 1 тыс. военнослужащих приняли участие в параде Победы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военнослужащие перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Зрители парада Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военнослужащие перед парадом

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Командующий войсками Ленинградского военного округа (ЛВО) генерал-лейтенант Рустам Миннекаев (слева) и временно исполняющий обязанности начальника штаба ЛВО генерал-майор Михаил Лысенко

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа) и председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Зрители парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Возложение цветов к вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Суда с изображениями кораблей и подводных лодок Балтийского флота прошли по акватории Малой Невки в рамках акции &quot;Бессмертный флот&quot; в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Возложение венков к Вечному огню в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Женский батальон принимает участие в параде в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Празднование Дня Победы в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Парад Победы в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Зрители на параде Победы

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Празднование Дня Победы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Праздничные мероприятие в честь Дня Победы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Празднование Дня Победы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Праздничные мероприятие в честь Дня Победы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Празднование Дня Победы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Военнослужащие перед началом парада в честь Дня Победы в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Празднование Дня Победы в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ветеран перед началом парада на проспекте имени газеты &quot;Красноярский Рабочий&quot;

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пролет самолетов Ан-2 под управлением пилотов спортивной школы &quot;Юный Ястреб&quot; в рамках празднования Дня Победы в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (слева) и композитор Александра Пахмутова (в центре) перед началом парада в честь Дня Победы в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Участницы парада Победы в Волгограде во время шествия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Участники торжественных мероприятий в Воронеже перед началом парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Шествие шеренги бывшей ЧВК &quot;Вагнер&quot; по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге во время акции &quot;Бессмертный полк&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Салют в честь празднования Дня Победы в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов

