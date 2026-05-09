«Дело в украинском конфликте идет к завершению»

Президент России Владимир Путин подвел итоги Дня Победы после серии международных переговоров. На пресс-подходе он объяснил отсутствие тяжелой техники на параде, рассказал, как возникла идея о перемирии с Киевом, уточнил, как и когда готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но самое главное — российский президент считает, что конфликт близится к концу. Эти и другие высказывания Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

День Победы и парад Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях Украины в День Победы.

ВС РФ должны сосредоточить внимание на окончательном разгроме противника в рамках СВО, поэтому на параде не было военной техники.

Решения об ограниченном формате парада были приняты задолго до угроз со стороны Украины. Зарубежные гости и давление на них Зарубежные лидеры, приехавшие на День Победы в Москву, проявили личное мужество.

Россия никого не приглашала на День Победы в этом году, но разослала всем информацию, что будет рада гостям.

Попытка европейских политиков оказать давление на собравшихся посетить Москву лидеров является глупостью. Глупость может довести до нищеты.

Угрозы Киева и решение о перемирии Россия после угроз Украины не ограничилась предупреждением Минобороны и нотой МИД РФ, но начала работу с важнейшими партнерами — Китаем, Индией, США.

Россия обсуждала с КНР, Индией, США и другими странами последствия возможных атак Киева на 9 Мая и ответных ударов.

В результате дискуссий возникла инициатива Дональда Трампа о дополнительных двух днях перемирия.

Предложение США о перемирии с 9 по 11 мая оправданно, оно носит «ярко гуманитарный характер».

На Украине посчитали невыгодным предложение России о перемирии 8 и 9 мая и выдвинули предложение о перемирии с 6 мая. Обмен военнопленными с Украиной 5 мая, еще до Трампа, Россия предложила Украине обмен военнопленными и отправила список из 500 военнослужащих, но Киев «сошел с радаров».

Россия сразу согласилась с предложением Трампа о продлении перемирия и обмене.

Никаких предложений от Киева по обмену пленными до сих пор не поступало.

Встреча с Зеленским и конец конфликта Особого послания от Зеленского не было. Если Зеленский готов провести личную встречу — пусть и приезжает в Москву.

Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу.

Думаю, что дело идет к завершению украинского конфликта.

Переговоры о мирном урегулировании — прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона.

Стремление Армении в ЕС Планы Армении присоединиться к ЕС требуют «особого рассмотрения».

Россия не видит ничего особенного в планах Армении и поддержит все, что выгодно армянскому народу. Ситуация на Украине тоже начиналась с евроинтеграции.

Армении было бы логично провести референдум по вопросу об участии в ЕС. Если народ поддержит его, Россия могла бы начать процесс «мягкого и интеллигентного развода» с Арменией.

Армения получает значительные преимущества в рамках ЕАЭС.

Ближневосточный конфликт Конфликт вокруг Ирана ставит Россию в сложное положение из-за хороших отношений как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.

Заинтересованных лиц для продолжения противостояния между Ираном и США нет. В случае обострения ситуации вокруг Ирана пострадавшими будут все.

Россия по-прежнему готова вывезти иранский обогащенный уран, и первоначально с этим все согласились, но потом США ужесточили позицию.

Отношения с Европой Россия никогда не была закрыта от переговоров с Европой.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер — предпочтительный переговорщик для диалога России и Европы.

Что технологии Украине дают в Европе — мы знаем. Они играют на повышение, но понимают, что эта игра на повышение может дорого им стоить.

Нужно сделать так, чтобы России не угрожал никто, и мы будем к этому стремиться. Вступление Финляндии в НАТО Руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать».

Финляндия зачем вступила в НАТО, у нас что, были территориальные споры? Все давно было решено.

Финны границу строят по реке Сестре, я бы и жест показал и сказал бы что-то, но я родом из культурной столицы.

