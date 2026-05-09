Путин: предложений от Украины по обмену пленными не поступало

От Украины до сих пор не поступило никаких предложений по обмену военнопленными, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

«Когда прозвучало предложение президента Соединенных Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали, — сказал президент. — И рассчитываем на то, что в данном случае все-таки украинская сторона отреагирует».

Однако, добавил Владимир Путин, «никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало». 8 мая Дональд Трамп сообщил, что по его просьбе РФ и Украина согласились прекратить огонь на три дня (9, 10, 11 мая), и провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».