Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы в Москве

Парад Победы на Красной площади в Москве прошел без военной техники не только по соображениям безопасности, но и потому, что российские военнослужащие должны сосредоточиться «на окончательном разгроме противника в зоне СВО», заявил президент Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ

Власти России не хотят усугублять ни с кем отношения, сказал господин Путин журналистам. Однако возможный ответ в случае провокаций Украины в День Победы мог привести именно к этому, отметил президент. Он добавил, что Минобороны России пока не докладывало «о каких-либо провокациях с украинской стороны» в День Победы.

В параде Победы в Москве участвовали более тысячи военнослужащих из зоны СВО. Также в мероприятии участвовал парадный расчет военнослужащих из КНДР. В авиационной части парада также была показана фигура «Кубинский бриллиант» — совместный пролет выполнили пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.

