Путин подтвердил предложение России вывезти обогащенный уран из Ирана

Россия продолжает контакты с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, в возобновлении боевых действий больше никто не заинтересован.

«Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить как можно быстрее. Если дело пойдет к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все»,— сказал господин Путин журналистам.

Ситуация в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке зашла в тупик, так как США ужесточили позицию по обогащению урана в Иране, считает Владимир Путин. Он подтвердил, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана по-прежнему актуально. «Мне кажется, это хорошее предложение»,— добавил господин Путин.

Отказ от обогащения урана — одно из требований США к Ирану для урегулирования конфликта. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению. По словам президента США Дональда Трампа, власти Ирана согласились на отказ от получения ядерного оружия.

