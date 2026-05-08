Суд в Таганроге огласил приговор бывшему полицейскому и экс-следователю СКР

Таганрогский городской суд огласил приговор по делу бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталия Шмыкова и экс-следователя по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антона Васильченко. Об этом говорится в ответе на запрос, полученном «Ъ-Ростов» от объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигуранты признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Антону Васильченко назначено три года колонии общего режима, Виталию Шмыкову — два года шесть месяцев колонии общего режима.

По версии следствия, в 2023 году они совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-разыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет. Однако суд не нашел доказательств причастности Васильченко и Шмыкова к получению взятки.

Как установил суд, Шмыков и Васильченко «осуществили незаконное укрытие сообщения о преступлении от регистрации и сокрытие материала от учета и надзора контролирующих органов». Это квалифицировано судом как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)

В суде фигуранты не признали вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовском областном суде.

Подробнее о деле читайте в тексте «Взятке не нашли доказательств»

Кристина Федичкина