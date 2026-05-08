Взятке не нашли доказательств

Суд в Таганроге огласил приговор по делу бывшего высокопоставленного полицейского, подполковника Виталия Шмыкова и экс-следователя СКР, капитана Антона Васильченко. Изначально их обвиняли в получении взятки, однако суд не нашел доказательств вины фигурантов, и признал их виновными в злоупотреблении полномочиями. Антону Васильченко назначено три года колонии общего режима, Виталию Шмыкову — два года шесть месяцев колонии общего режима.

Таганрогский городской суд Ростовской области признал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталия Шмыкова и экс-следователя по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антона Васильченко виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом говорится в ответе на запрос, полученном «Ъ-Ростов» от объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

О задержании силовиков стало известно в ноябре 2024 года. Антона Васильченко и Виталия Шмыкова обвинили в том, что в 2023 году они совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-разыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет. Сообщалось, что об этом следователям мог рассказать Руслан Багмут, уже находящийся в СИЗО после задержания по другому делу.

«Подсудимым было предьявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие, организованной группой, совершенные в особо крупном размере). По убеждению суда, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не установлены время, место и способ совершения преступления, а равно не доказано наличие прямого умысла на получение взятки»,— говорится в ответе объединенной пресс-службы судов региона, полученном «Ъ-Ростов».

Как установил суд, Шмыков и Васильченко «осуществили незаконное укрытие сообщения о преступлении от регистрации и сокрытие материала от учета и надзора контролирующих органов».

«Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы образует состав преступления, предусмотренный ст. 285 УПК РФ. Оценив доказательства, суд признает, что их совокупность является достаточной для признания Васильченко и Шмыкова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ», — также поясняется в сообщении.



В суде фигуранты не признали вину. В прениях государственный обвинитель попросил суд признать бывших правоохранителей виновными в получении взятки и назначить каждому из них 12 лет колонии строгого режима и штрафы по 17,5 млн руб.

Антона Васильченко суд приговорил к трем годам колонии общего режима, Виталия Шмыкова — к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовском областном суде.

Производство по делу в отношении третьего фигуранта, Руслана Багмута приостановлено с сентября 2025 года. Решение об этом было принято после того, как он подписал с министерством обороны контракт об участии в СВО.

Кристина Федичкина