Аэропорты Геленджика, Сочи и Краснодара закрыли из-за прилета БПЛА в здание аэронавигации

Работа аэропортов Геленджика, Сочи и Краснодара приостановлена по решению регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. Это произошло из-за попадания беспилотника в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», сообщает оперативный штаб Кубани со ссылкой на минтранс РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб для определения возможности восстановления поврежденного оборудования. По данным министерства транспорта России, авиакомпаниям дали поручения о корректировке расписания полетов в южных аэропортах.

«При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице»,— заявили в минтрансе.

Глава министерства Андрей Никитин поручил авиакомпаниям задействовать поезда и автобусы совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Кристина Мельникова