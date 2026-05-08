В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 8 мая в 1:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано покинуть улицу и укрыться в зданиях. В помещениях нужно зашторить окна плотными занавесками и отойти от них на безопасное расстояние, стараться укрыться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"»,— написал Михаил Евраев.

Жители областного центра сообщили, что в городе включились сирены. Ярославский аэропорт закрыт с ночи 7 мая.