Прокуратура взялась за крыши

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием заблокировать сайты с рекламой экскурсий на крышах города. Надзорный орган отмечает, что, согласно российскому законодательству, распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено. Так называемые прогулки подпадают под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Однако организаторов это не останавливает: туристов продолжают зазывать посмотреть на город свысока.

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Компании и индивидуальные организаторы, которые проводят туры по крышам, подпадают под статью 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей

В Петербурге экскурсии по крышам вновь привлекли внимание органов власти. На этот раз высказалась прокуратура Центрального района. Ведомство потребовало признать информацию, которую организаторы прогулок на высоте размещают на своих сайтах, запрещенной к распространению.

«Вход на интернет-ресурсы свободный, не требует предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием веб-страниц и скопировать информацию может любой пользователь сети, в том числе несовершеннолетние»,— говорится в сообщении в телеграм-канале городской прокуратуры. Иск с соответствующим требованием ведомство направило в суд.

В прокуратуре отмечают, что, согласно законодательству, запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Экскурсии по крышам, как заявляют в петербургском правительстве, нелегальны и узаконить их, договорившись с жителями, нельзя.

С подобными исками в суд прокуратура обращается не первый раз. Суды в Петербурге не раз удовлетворяли требования надзорного органа, следует из публикаций в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов. При этом некоторые из сайтов, которые были в итоге заблокированы, можно открыть и сейчас

Компании и индивидуальные организаторы, которые проводят подобные туры, подпадают под статью 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В 2024 году Куйбышевский райсуд прекратил уголовное дело по этой статье в отношении организатора таких экскурсий Сергея Воронцова, назначив ему судебный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Информация об экстремальных прогулках легко находится в любом поисковике. Компании размещают ее в социальных сетях, на собственных сайтах, на сервисах онлайн-бронирования экскурсий и онлайн-платформах для размещения объявлений. Причем в последнем случае гиды пытаются всячески скрыть слово «крыша», чтобы оно не фигурировало в описании услуги. Промоутеры с табличками «экскурсии по крышам» и номерами телефонов открыто стоят на Невском проспекте.

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» открыл более десятка ссылок по запросу «экскурсии по крышам в Петербурге». Многие организаторы на сайтах настаивают, что их экскурсии «легальны» и даже согласованы со Смольным.

Впрочем, доказывая «согласованность» этих мероприятий, они заявляли, что договариваются с жителями — и тех наличие людей на крыше дома не смущает. В среднем прогулка в группе стоит от 1 тыс. рублей.

Экскурсии безопасны, уверяют руф-компании, но предупреждают, что «крыши имеют небольшой угол наклона». По словам представителей сферы, кровля оборудована специальными нескользящими дорожками и высокими ограждениями. Возрастных ограничений практически нет: гиды утверждают, что надземный маршрут доступен как для детей, так и для пожилых людей. Детям некоторые экскурсоводы, предоставляют скидки. Количество людей в группе зависит от времени и дня проведения экскурсии: в среднем 10 человек, но в выходные может достигать и 25.

В 2018 году проблему незаконных экскурсий пытались решить штрафами: законопроект поддержали в первом чтении на заседании Законодательного собрания Петербурга, однако дальше дело не пошло. Через два года депутаты уже предлагали создать легальную индустрию экскурсий по крышам. Инициативу также поддержали в первом чтении, но и в этот раз идея не получила развития.

Как заверяют в жилищном комитете Петербурга, чердачные помещения, через которые можно выйти на крыши, опечатаны. Впрочем, желающие посмотреть на город с высоты то и дело вскрывают замки на дверях, а управляющим компаниям позже приходится восстанавливать их.

«С точки зрения закона на крыше могут находиться только рабочие. Но есть нелегальный рынок экскурсий. Мы в свое время выходили с двумя законодательными инициативами: предлагали ужесточить ответственность и легализовать подобные прогулки там, где это возможно. Далеко не каждая крыша может быть переоборудована под смотровую площадку»,— говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия»).

Парламентарий отмечает, что блокировка сайтов сократит возможности организаторов для реализации услуг.

«Но потребитель должен понимать, что, выходя на такую экскурсию, он рискует своей жизнью и жизнью тех, кого он с собой позвал»,— продолжает господин Четырбок. По его мнению, еще одной эффективной мерой могут стать регулярные рейды надзорных ведомств.

Один из организаторов подобных прогулок отметил, что за последние пару лет давление на их сферу усилилось, поэтому многие стали работать больше по сарафанному радио. Остальные собеседники, к которым обратился корреспондент «Ъ Северо-Запад», предпочли не разговаривать с прессой даже на условиях анонимности. Что нелегальный бизнес продолжит существовать, организатор экскурсий уверен. Тем не менее крупные игроки, которые ранее привлекали клиентов прямо на сайтах, действительно могут лишиться части прибыли.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова