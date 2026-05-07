Ярославским сварщикам предлагают зарплату в 241 тысячу рублей

В Ярославской области в апреле 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты сварщикам составила 241 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Как отметили в пресс-службе, самые высокие зарплаты работодатели предлагали в регионе специалистам производственно-инженерного профиля. Так, медиана зарплатного предложения для монтажников составила 165 тыс. руб., для токарей — 120 тыс. руб., для машинистов и инженеров производственно-технического отдела — 100 тыс. руб. Также высокие зарплаты предлагали курьерам: медиана — 150,5 тыс. руб.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты предлагали специалистам высшего и среднего менеджмента (медиана — 119 тыс. руб.), а также специалистам по инвестициям, стратегическому планированию и консалтингу (100 тыс. руб.).

В целом медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 65 943 руб., что на 5 943 руб., или на 10% больше, чем годом ранее. Самые высокие зарплаты в ЦФО в апреле предлагали работодатели в Москве (медиана — 110 тыс. руб.), Московской (94,7 тыс. руб.) и Калужской областях (79 тыс. руб.). Самые скромные предложения были в Брянской (63,7 тыс. руб.) и Орловской (63,7 тыс. руб.) областях.

Алла Чижова