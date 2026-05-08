Кинопоказ ко Дню Победы, 65 лет Сергею Чигракову и цветочный сезон в Царском Селе

Симфонии и рок-н-ролл, спектакли и фестивали, балет и танцы — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: оркестр MarimbaMix Оркестр MarimbaMix

8 мая в концертном зале «Колизей» состоится концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix. Это музыкальное действо станет настоящим погружением в историю нашей Родины, воссоздав атмосферу времен Великой Отечественной войны. Программа включает знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет — их мечты, стремления, героизм и радость победы.

Перед зрителями выступят солисты — сопрано Светлана Мончак и баритон Владимир Самсонов, которые исполнят песни военных лет, романсы. Особое внимание уделено оригинальной аранжировке произведений, специально подготовленных оркестром MarimbaMix.

Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова Ефим Копелян (сверху третий слева) в агитбригаде Ленинградского фронта. 1942 год

8 и 9 мая в БДТ имени Товстоногова пройдет авторская программа заслуженного деятеля искусств РФ Ирины Шимбаревич «Актеры БДТ — солдаты Великой Отечественной…». Программа была создана в 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артисты и сотрудники БДТ в 1941–1945 годах участвовали в боях с действующей армией и в составе народного ополчения, выезжали на фронт в агитбригадах и создавали новые спектакли в эвакуации.

В программе Ирина Шимбаревич рассказывает о прошедшем всю войну участнике Курской битвы, форсирования Днепра и освобождения Европы Иннокентии Смоктуновском, о разведчиках Павле Луспекаеве, Евгении Горюнове и Иване Пальму, об артиллеристе Владиславе Стржельчике, флотском старшине Григории Гае и рядовом стрелке, ставшем легендарным завпостом БДТ Владимире Куварине, об ополченце Ефиме Копеляне и блокадниках Николае Трофимове, Людмиле Макаровой, Нине Ольхиной и Александре Фоминой, о директоре БДТ, гвардии подполковнике Семене Безпрозванном, освобождавшем Освенцим, и о сапере Борисе Лескине, освобождавшем Штуттгоф, о коллективе БДТ, работавшем в эвакуации в городе Кирове и в агитбригадах на Калининском, Волховском и Западном фронтах,— и о многих других отважных защитниках Родины и работниках тыла, чьи имена составляют славу театрального искусства не только БДТ, но и всей страны.

Фото: Пресс-служба Александринского театра Спектакль-концерт «Ленинград. Партитура Жизни»

В День Победы на Основной сцене Александринского театра состоится премьера спектакля-концерта «Ленинград. Партитура Жизни» — совместный проект Александринского театра и Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. На Новой сцене имени Мейерхольда будет показан спектакль Российского государственного института сценических искусств «Дождливым вечером. Баллада о войне и любви». Спектакль-концерт создан в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне и приурочен к 120-летию со дня рождения классика XX века, композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В литературной основе спектакля-концерта — документальные свидетельства: дневники и воспоминания жителей блокадного Ленинграда, письма Дмитрия Шостаковича, свидетельства музыкантов. Хронология событий охватывает самое трагическое время жизни города — с июня 1941-го по январь 1943 года. Военные годы и их преломление в творчестве великого композитора — основная тема спектакля.

«Я вступил добровольцем в ряды народного ополчения. До этих дней я знал лишь мирный труд. Ныне я готов взять в руки оружие. Я знаю, что фашизм и конец культуры, конец цивилизации — однозначны»,— писал Дмитрий Шостакович в июле 1941 года. Участие в строительстве дотов на городских окраинах, дежурство на крышах в составе пожарной команды и работа над партитурой Седьмой симфонии — это, по словам композитора, профессора консерватории, было частью его «боевой вахты». «Посвящается городу Ленинграду»,— написал Шостакович на титульном листе партитуры, когда Седьмая симфония в декабре 1941 года была завершена. Эта музыка приближала Победу, став символом борьбы против фашизма.

Фото: предоставлено «Маяк Медиа» Концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР»

9 мая в «Колизей Арене» состоится путешествие в эпоху искренних песен: здесь прозвучит концерт-ретроспектива «Симфония советских песен. Золотые хиты СССР». Знакомые с детства песни снова обретут величественное звучание в сопровождении симфонического оркестра с участием дирижера Игоря Томашевского. Солисты вечера — блистательные вокалисты Санкт-Петербурга, лауреаты международных и российских конкурсов Антон Лебедев и Анна Корнеева.

9 мая киностудия «Ленфильм» организует специальный показ коллекции фильмов ко Дню Победы. В отдельном помещении Левашовского хлебозавода — гараже, откуда в блокадные годы выезжали фургоны с хлебом и где сегодня располагается современный паркинг,— все желающие смогут посмотреть киноленты времен Великой Отечественной войны и фильмы послевоенной эпохи. Кинопоказ станет частью большого фестиваля «Танцплощадка Победы», организованного Группой RBI.

Знаковые фильмы будут идти до самого вечера. Первой лентой программы станет «Антон Иванович сердится» — легендарная музыкальная комедия, премьера которой состоялась в августе 1941 года. Афиши этого фильма, сохранившиеся на улицах города до самого победного 1945-го, стали одним из символов обороны Ленинграда.

Далее «Ленфильм» представит одну из самых светлых лент послевоенного советского кино — знаменитую «Золушку» 1947 года по сценарию Евгения Шварца. Потом состоится показ фильма «Небесный тихоход» 1945 года о жизни военных летчиков. Последним фильмом ретроспективы станет культовый кинороман «Дорогой мой человек» 1958 года, снятый Иосифом Хейфицем по мотивам романа Юрия Германа.

Показ каждого фильма будут предварять фрагменты из «Киноконцерта 1941 года». Альманах, поставленный на киностудии «Ленфильм», вышел на экраны страны за пять дней до начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие Лидия Русланова, Сергей Лемешев, Галина Уланова, Павел Кадочников, оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского и другие выдающиеся исполнители.

На площади перед Левашовским хлебозаводом гостей фестиваля ждет еще один сюрприз от «Ленфильма» — джип Willys MB 1941 года выпуска, один из самых массовых автомобилей Красной армии в годы Великой Отечественной войны, поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. «Виллис», представленный на площади, поступил на «Ленфильм» в послевоенные годы, был отреставрирован и не раз принимал участие в съемках фильмов.

Фото: пресс-служба Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина Маэстро Фабио Мастранджело

Каждый год Великой Отечественной войны оставил после себя отголоски, звучащие в мелодиях, песнях, симфониях... Одни доносятся до нас радостью выигранных сражений, другие — горечью утрат. 9 мая Музыкальный театр имени Шаляпина представит на сцене Дома офицеров историю войны в музыке — концерт «Нам нужна одна Победа». В этот день прозвучат любимые многими поколениями песни о войне на музыку Александрова, Блантера, Соловьева-Седого, Френкеля, Пахмутовой. В концерте примут участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты и хор театра.

Вечером 9 мая «Русские музыкальные сезоны» приглашают в парадный зал особняка Половцова, где в мерцании свечей представят программу «Великая классика» — собрание произведений, которые позволят ощутить величие классической музыки, наполненной глубокими чувствами, смыслами и переживаниями. Гордость и радость, ценность и традиции, пронесенные сквозь года с благодарностью и памятью о прекрасном празднике — все это воспевается великими композиторами, формируя бессмертную коллекцию главных классических композиций всех времен.

Историческая программа, исполненная во время блокады, прозвучит в День Победы в Петербургской филармонии. 9 и 10 мая в Большом зале пройдут концерты ко Дню Победы, которые филармония проводит ежегодно: 09 мая Академический симфонический оркестр под управлением Анатолия Рыбалко исполнит программу, прозвучавшую в блокадном Ленинграде 06 декабря 1942 года под управлением Карла Элиасберга, а 10 мая состоится общедоступный концерт «Песни военных лет» с участием Санкт-Петербургского молодежного симфонического оркестра имени Мусоргского под управлением Юрия Серова, хоровых коллективов, солистов, мастеров художественного слова.

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Балет «Лебединое озеро»

10 мая на сцене Эрмитажного театра Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра представит балет «Лебединое озеро».

Душа русского балета, он считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, а белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. В основе сюжета лежит история любви и проклятья, откликающаяся в сердце каждого человека, ведь ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, злой колдун Ротбарт: атмосфера завораживающего волшебного действа не покидает до последней минуты…

Фото: клуб «Космонавт» Певец Валерий Сюткин

10 мая в клубе «Космонавт» состоится единственный этой весной в Северной столице концерт Валерия Сюткина и «Рок-н-ролл Бэнд». «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Я — то, что надо», «Дорога в облака» — песни, давно живущие в наших сердцах, вновь прозвучат на сцене клуба с праздничным блеском и тем самым фирменным шармом, за который Сюткина любят уже три десятилетия.

В этот же вечер, 10 мая, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина пройдет «Орган — король стилей» — лекция-концерт Тимура Халиуллина, артиста Московского международного Дома музыки, солиста Белгородской и Курской филармоний, лауреата международных конкурсов. В программе современные саундтреки Циммера соединятся с музыкой Баха, знакомые мелодии Вивальди и Листа по-новому прозвучат в органном исполнении, а авторские сочинения исполнителя раскроют его как композитора. Вечер дополнит рассказ о произведениях и их авторах, об уникальном органе зала.

А 11 мая в этом же Концертном зале на Английской набережной прозвучит «Моцарт. Реквием». Программа Камерного оркестра Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфониетта» под руководством маэстро Фабио Мастранджело посвящена самому яркому периоду творчества Вольфганга Амадея Моцарта. В год 270-летия композитора вечер откроет увертюра к опере «Дон Жуан», где драматическая напряженность сочетается с театральной стремительностью. Центральным произведением программы станет Реквием — последнее сочинение Моцарта, окутанное тайной и ставшее одним из самых известных символов его позднего творчества.

В атмосферу моцартовской эпохи слушателей перенесут камерный оркестр «Северная Симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор под руководством главного хормейстера Льва Дунаева и солисты Музыкального театра имени Шаляпина Анна Викулина, Назия Аминева, Анастасия Самарина, Павел Шнипов, Дмитрий Григорьев-Кан, Иосиф Пилиев, Андрей Земсков.

13 мая Московский драматический театр «Модерн» под руководством заслуженного артиста РФ Юрия Грымова впервые приедет с большими гастролями в Санкт-Петербург.

«Это первые большие гастроли "Модерна" в Санкт-Петербург. Нас приглашали и ранее, но нам хотелось показать не один или два спектакля, и я рад, что сейчас в рамках гастролей мы представим сразу пять знаковых для театра масштабных постановок. Я бы хотел, чтобы практика таких гастролей в Северную столицу стала для нас постоянной и мы могли показать петербуржцам наши премьеры. Очень люблю этот город и отношусь к нему с особым трепетом»,— говорит заслуженный артист РФ, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

В Театре имени Комиссаржевской будет показан первый спектакль трилогии «Антихрист и Христос» — «Леонардо» — о великом Леонардо да Винчи, гении, чьи произведения окутаны тайной по сей день. Постановка переносит зрителей в эпоху Ренессанса, на сцене оживают «Тайная Вечеря», «Джоконда», знаменитые творения мастера. Спектакль отличают уникальные художественные решения и сценография. В роли Леонардо да Винчи — заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин.

14 мая «Модерн» представит на сцене Театра имени Комиссаржевской второй спектакль трилогии «Антихрист и Христос» — «Петр I». Это масштабная историческая постановка об эпохе правления русского царя. Истинно русский дух, погружение в нравы и традиции петровских времен. Какое наследие оставил Петр потомкам? Как складывались его отношения с сыном? Зритель увидит это воочию.

Фото: РМС Концерт «Русских музыкальных сезонов», посвященный творчеству неповторимой Анны Герман

В этот же вечер, 14 мая, в Оранжереях Тропического сада пройдет концерт «Русских музыкальных сезонов», посвященный творчеству неповторимой Анны Герман. В центре весеннего Петербурга прозвучат композиции великой певицы в джазовых мотивах. Под сводами зеленых растений и среди благоухающих цветов будут звучать самые известные песни Анны Герман.

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в этот вечер 14 мая в программе «Великие увертюры» жанр увертюры будет представлен как самостоятельное художественное высказывание. Знаменитые увертюры Моцарта, Россини, Бизе, Бетховена, Доницетти, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова и других композиторов раскроют масштаб, страсть и драматизм, присущие оперных постановкам.

Фото: музей дизайна «Основа» Выставка «Эрте. Гений ар-деко»

15 мая музей дизайна «Основа» открывает выставку «Эрте. Гений ар-деко». Эрте — творческий псевдоним Романа Тыртова, русского аристократа, рожденного в столице Российской империи, покорившего Европу и Америку и ставшего легендой мира моды и графики. Его утонченные иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством.

Выставка рассказывает не только о моде — она погружает в мир печатных техник и раскрывает тайны мастерства Романа Тыртова как графика, иллюстратора и мастера сценического оформления.

15 мая в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина состоится «Органный диалог эпох: барокко и романтизм» — лекция-концерт Мансура Юсупова, титулярного органиста Кафедрального собора Калининграда. Исполнитель приглашает в музыкальное путешествие сквозь века: от богатого и насыщенного звучания эпохи барокко к выразительным и драматичным мелодиям романтизма.

Первое отделение целиком посвящено Баху: величие барочной традиции предстанет в Прелюдии и фуге ля минор, хоральной фантазии «О род людской, оплачь свой тяжкий грех», концерте по Вивальди и знаменитой Пассакалии до-минор. Во втором отделении, посвященном романтизму, прозвучат сочинения Франка, Мендельсона-Бартольди и Регера. Венцом вечера станет Прелюдия и фуга на тему BACH Ференца Листа, где монограмма, зашифрованная в фамилии Баха, выстроит прочный мост меж двух эпох.

16 мая здесь же, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина, пройдет «Вечерний джазовый концерт при свечах». В поздний час, когда город затихает в свете белых ночей, камерное пространство зала наполнится бессмертными мелодиями ХХ века. Программа объединит легендарные джазовые стандарты и хиты, ставшие классикой в исполнении Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и Нэта Кинга Коула. Современное прочтение жанра дополнят композиции из репертуара Леди Гаги и Куин Латифы. Творения великих мастеров — Гершвина, Эллингтона, Керна и Кемпферта — прозвучат в этот вечер во всем многообразии: от протяжных баллад до элегантного свинга. Впервые на эту сцену выйдут звезды мюзиклов, солисты Музыкального театра имени Шаляпина: Дарья Кожина, Анастасия Шведова, Артем Яковлев и Вячеслав Рязанов. Особую атмосферу создаст инструментальный квартет Яна Горбачевского, а мягкое мерцание свечей добавит вечеру кинематографического очарования.

Фото: пресс-служба фестиваля St.Petersburg Craft Event Фестиваль творческого предпринимательства St. Petersburg Craft Event

Крафт, музыка, весна: 16 мая в культурном квартале «Брусницын» всех ждут на St. Petersburg Craft Event — фестиваль творческого предпринимательства, где сосредоточена крафтовая культура Петербурга. На музыкальной сцене выступят ироничный дуэт «Людмил Огурченко», Вася Васин с фестивальной программой «Песни Майка и битлов», коллектив «Пузо и виртуозы Ленинграда», а также афро-кубинская группа «AФРОК».

Живые концерты обаятельного дуэта «Людмил Огурченко» — это всегда лирика, легкая ирония, музыкальность и абсолютная свобода. Основатель культовой петербургской группы «Кирпичи», известный поэт и сольный артист Вася Васин решил замахнуться на классику и «наше всe», подготовив для гостей фестиваля специальную программу из песен Майка Науменко и The Beatles. Компания широко известных музыкантов группировки «Ленинград» и Александра Попова по прозвищу «Пузо» вновь объединилась для проекта «Пузо и виртуозы Ленинграда», чтобы исполнить хиты советской эстрады о любви, но по-другому — залихватски и обжигающе-трогательно. Группа «AФРОК», искусно смешивая румбу, песни сантерии, феерию сальсы, экспрессию рока, джазовую гармонию, пульс фанка, страсть Андалузии, африканский транс и жаркое солнце Ямайки, погрузит гостей фестиваля в атмосферу кубинских ритмов.

Фото: Маргарита Каррентс Хор Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря выступит 16 мая в БКЗ «Октябрьский» с программой «Великой Победе посвящается». Автор идеи и режиссер — директор хора Сретенского монастыря, композитор Федор Степанов, художественный руководитель и дирижер — Андрей Полторухин.

Нетленная музыка военной поры и пронзительная поэзия воспринимаются сегодня не только как бесценные исторические, художественные памятники минувших времен, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Песни военного времени — моральный, духовный фундамент современного патриотического искусства. Музыкальное приношение 80-летию Великой Победе через вечную музыку военной поры — это идеология веры в Бога, могущество и величие России и нашего воинства, единство нашего народа сегодня.

В этот же вечер, 16 мая, Московский драматический театр «Модерн» представит на сцене Театра имени Комиссаржевской спектакль «Иуда» — третий из трилогии «Антихрист и Христос». Режиссер Юрий Грымов обращается к самому известному предательству в истории, рассуждая на тему человека, милосердия, времени. Христос, Мария Магдалена, Понтий Пилат… Что значат эти имена в мировой истории?

А 17 мая Московский драматический театр «Модерн» на сцене Театра имени Комиссаржевской сыграет «Скотный двор» — один из бестселлеров театра, спектакль по знаменитому произведению Дж. Оруэлла. Зрителям будут представлены насыщенные актерские работы, оригинальные художественные и световые решения.

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ Саксофонист Федерико Мондельчи

17 мая в Тронном зале Екатерининского дворца прозвучат культовые мелодии группы «Битлз» через призму барочной эстетики в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». На сцене — «золотой саксофон Италии» Федерико Мондельчи, обладатель Гран-при и золотой медали Консерватории Бордо. В программе концерта — удивительный синтез эпох, от Баха до современных композиторов и киномузыки Нино Роты, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди.

Фото: клуб «Космонавт» Лидер группы «ЧИЖ & CO» Сергей Чиграков

17 мая в клубе «Космонавт» состоится праздничный концерт группы «ЧИЖ & CO». Автору песен Сергею Чигракову по прозвищу Чиж — 65 лет! Бессменный лидер команды, он как никто другой умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов.

Фото: ГМЗ «Царское Село» Музей-заповедник «Царское Село»

Музей-заповедник «Царское Село» открыл цветочный сезон. Нарциссы, тюльпаны и гиацинты уже расцвели. «Исторически сады стремились повторить образ райского сада. И поэтому должны были услаждать все пять человеческих чувств — взор, осязание, вкус (можно сорвать спелое яблоко или другой фрукт), слух (здесь были клетки с певчими птицами) и обоняние (ароматы душистых трав и цветов). Такая средневековая традиция прослеживается и в барочных царскосельских садах императрицы Елизаветы Петровны. Сейчас мы решили повторить этот интересный многозначный прием и дополнили партерный цветник в амфитеатре Екатерининского парка душистыми посадками тимьяна»,— рассказывает главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Укрытый от сквозняков террасами и густыми липовыми шпалерами, этот участок будет благоухать ароматами цветов и душистых трав, погружая посетителей в атмосферу старого парка Елизаветы Петровны. Гордость музея — коллекция царскосельских роз — пополнится новыми английскими сортами, которые разместятся в розарии у павильона «Грот». В куртинах Екатерининского парка появятся исторические сорта французской сирени.

А в оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» ждут устойчиво теплой погоды лавры. 230 экзотических для наших широт растений благополучно перезимовали в тепличных условиях. Как всегда, перед переездом на свежий воздух деревьям сделают идеальную стрижку: большинство обрежут в форме шаров, остальные — в форме пирамид. Лавры украсят территорию вокруг Екатерининского дворца, включая Эрмитажную аллею и Парадный плац.

Подготовила Светлана Куликова