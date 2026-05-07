Парад без техники, зарубежные гости и ответный удар по Киеву: заявления Юрия Ушакова о планах на 9 мая

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге ответил на вопросы о мероприятиях Владимира Путина в День Победы и приезде иностранных лидеров. Господин Ушаков рассказал, с кем президент проведет переговоры 9 мая, и призвал ответственно отнестись к заявлению Минобороны об ответном ударе в случае попыток Украины сорвать парад. Эти и другие заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мероприятия и приглашения ко Дню Победы Владимир Путин выступит на параде Победы, который пройдет на Красной площади «как обычно, кроме демонстрации военной техники». На мероприятие приглашены в том числе военные атташе иностранных государств.

После парада президент вместе с иностранными гостями и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

В День Победы для иностранных и почетных гостей Путина пройдет прием в Кремле.

Россия не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на 9 Мая. Президенты Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии сами выразили желание приехать в Москву.

Список зарубежных гостей 9 мая Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой.

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой. Кто из мировых лидеров посещал Парады Победы на Красной площади Читать далее

Двусторонние встречи президента 8 мая Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко за ужином перспективы отношений двух стран, а на следующий день у российского президента запланировано несколько двусторонних встреч.

Лаосский президент Тхонглун Сисулит обсудит с Владимиром Путиным развитие партнерства в приоритетных областях.

Путин встретится тет-а-тет с королем Малайзии султаном Ибрагимом по его просьбе.

Премьер Словакии Роберт Фицо обсудит с Путиным перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года.

Президент России встретится с группой представителей Республики Сербской, которая регулярно посещает Москву 9 мая.

10 мая у Путина не планируется никаких мероприятий по международной повестке.

Предупреждение Киеву и предпосылки к урегулированию Россия ответит массированным ударом по Киеву, если ВСУ захотят сорвать парад. Москва призвала ответственно отнестись к предупреждению Минобороны и заблаговременно эвакуировать из Киева персонал дипломатических и иных представительств.

Стороны могут продвинуться в урегулировании конфликта, однако «Киеву нужен один серьезный шаг». Переговорщики знают, что нужно для мира, все зависит от украинского руководства.

В очередном раунде трехсторонних переговоров по Украине сейчас нет смысла, так как для прогресса Киев должен вывести войска из Донбасса.

Американские участники переговоров по Украине сейчас заняты другой проблемой.

Другие заявления Ушакова Москва и Пекин готовят визит Путина в Китай.

Пока рано говорить о формате участия президента России в саммите G20 в Майами. Смена шерпы России в G20 связана, в частности, с тем, что Светлана Лукаш устала и хочет заниматься другими делами.

С премьером Армении Николом Пашиняном недавно были проведены серьезные переговоры, где были расставлены все точки над «и». В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки «сидения на двух стульях».

Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, вносит серьезный вклад в повышение энергобезопасности Словакии.

Анна Токарева