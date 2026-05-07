Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Парад без техники, зарубежные гости и ответный удар по Киеву: заявления Юрия Ушакова о планах на 9 мая

Ушаков рассказал, кого из мировых лидеров ждут в Москве на 9 мая

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге ответил на вопросы о мероприятиях Владимира Путина в День Победы и приезде иностранных лидеров. Господин Ушаков рассказал, с кем президент проведет переговоры 9 мая, и призвал ответственно отнестись к заявлению Минобороны об ответном ударе в случае попыток Украины сорвать парад. Эти и другие заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Помощник президента России Юрий Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мероприятия и приглашения ко Дню Победы

  • Владимир Путин выступит на параде Победы, который пройдет на Красной площади «как обычно, кроме демонстрации военной техники». На мероприятие приглашены в том числе военные атташе иностранных государств.
  • После парада президент вместе с иностранными гостями и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
  • В День Победы для иностранных и почетных гостей Путина пройдет прием в Кремле.
  • Россия не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на 9 Мая. Президенты Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии сами выразили желание приехать в Москву.

Список зарубежных гостей 9 мая

  • Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
  • Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.
  • Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо.
  • Президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
  • Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.
  • Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой.
  • Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Кто из мировых лидеров посещал Парады Победы на Красной площади

Читать далее

Двусторонние встречи президента

  • 8 мая Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко за ужином перспективы отношений двух стран, а на следующий день у российского президента запланировано несколько двусторонних встреч.
  • Лаосский президент Тхонглун Сисулит обсудит с Владимиром Путиным развитие партнерства в приоритетных областях.
  • Путин встретится тет-а-тет с королем Малайзии султаном Ибрагимом по его просьбе.
  • Премьер Словакии Роберт Фицо обсудит с Путиным перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года.
  • Президент России встретится с группой представителей Республики Сербской, которая регулярно посещает Москву 9 мая.
  • 10 мая у Путина не планируется никаких мероприятий по международной повестке.

Предупреждение Киеву и предпосылки к урегулированию

  • Россия ответит массированным ударом по Киеву, если ВСУ захотят сорвать парад. Москва призвала ответственно отнестись к предупреждению Минобороны и заблаговременно эвакуировать из Киева персонал дипломатических и иных представительств.
  • Стороны могут продвинуться в урегулировании конфликта, однако «Киеву нужен один серьезный шаг». Переговорщики знают, что нужно для мира, все зависит от украинского руководства.
  • В очередном раунде трехсторонних переговоров по Украине сейчас нет смысла, так как для прогресса Киев должен вывести войска из Донбасса.
  • Американские участники переговоров по Украине сейчас заняты другой проблемой.

Другие заявления Ушакова

  • Москва и Пекин готовят визит Путина в Китай.
  • Пока рано говорить о формате участия президента России в саммите G20 в Майами. Смена шерпы России в G20 связана, в частности, с тем, что Светлана Лукаш устала и хочет заниматься другими делами.
  • С премьером Армении Николом Пашиняном недавно были проведены серьезные переговоры, где были расставлены все точки над «и». В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки «сидения на двух стульях».
  • Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, вносит серьезный вклад в повышение энергобезопасности Словакии.

Анна Токарева

Фотогалерея

Репетиция Парада Победы

Предыдущая фотография
Сотни курсантов военных академий и офицеров собрались на Котельнической набережной для ночной репетиции пеших парадных расчетов

Сотни курсантов военных академий и офицеров собрались на Котельнической набережной для ночной репетиции пеших парадных расчетов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

По сравнению с предыдущими репетициями были серьезно усилены меры безопасности. Доступ посторонним был закрыт на Москворецкую, Устьинскую и Подгорскую набережные, где группировались колонны участников парада

По сравнению с предыдущими репетициями были серьезно усилены меры безопасности. Доступ посторонним был закрыт на Москворецкую, Устьинскую и Подгорскую набережные, где группировались колонны участников парада

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Зрители могли наблюдать за репетицией только с Большого Устьинского моста

Зрители могли наблюдать за репетицией только с Большого Устьинского моста

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Авиационная часть парада состоится

Авиационная часть парада состоится

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Военнослужащий перед началом репетиции парада

Военнослужащий перед началом репетиции парада

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники парада перед началом репетиции

Участники парада перед началом репетиции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Репетиция пеших парадных расчетов

Репетиция пеших парадных расчетов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Парад традиционно начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа

Парад традиционно начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

При трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях

При трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Военнослужащие перед началом репетиции парада 4 мая

Военнослужащие перед началом репетиции парада 4 мая

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Сотни курсантов военных академий и офицеров собрались на Котельнической набережной для ночной репетиции пеших парадных расчетов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

По сравнению с предыдущими репетициями были серьезно усилены меры безопасности. Доступ посторонним был закрыт на Москворецкую, Устьинскую и Подгорскую набережные, где группировались колонны участников парада

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Зрители могли наблюдать за репетицией только с Большого Устьинского моста

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Авиационная часть парада состоится

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Военнослужащий перед началом репетиции парада

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники парада перед началом репетиции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Репетиция пеших парадных расчетов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Парад традиционно начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

При трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Военнослужащие перед началом репетиции парада 4 мая

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все