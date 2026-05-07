Парад без техники, зарубежные гости и ответный удар по Киеву: заявления Юрия Ушакова о планах на 9 мая
Ушаков рассказал, кого из мировых лидеров ждут в Москве на 9 мая
Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге ответил на вопросы о мероприятиях Владимира Путина в День Победы и приезде иностранных лидеров. Господин Ушаков рассказал, с кем президент проведет переговоры 9 мая, и призвал ответственно отнестись к заявлению Минобороны об ответном ударе в случае попыток Украины сорвать парад. Эти и другие заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».
Помощник президента России Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Мероприятия и приглашения ко Дню Победы
- Владимир Путин выступит на параде Победы, который пройдет на Красной площади «как обычно, кроме демонстрации военной техники». На мероприятие приглашены в том числе военные атташе иностранных государств.
- После парада президент вместе с иностранными гостями и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
- В День Победы для иностранных и почетных гостей Путина пройдет прием в Кремле.
- Россия не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на 9 Мая. Президенты Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии сами выразили желание приехать в Москву.
Список зарубежных гостей 9 мая
- Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.
- Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо.
- Президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.
- Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой.
- Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Двусторонние встречи президента
- 8 мая Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко за ужином перспективы отношений двух стран, а на следующий день у российского президента запланировано несколько двусторонних встреч.
- Лаосский президент Тхонглун Сисулит обсудит с Владимиром Путиным развитие партнерства в приоритетных областях.
- Путин встретится тет-а-тет с королем Малайзии султаном Ибрагимом по его просьбе.
- Премьер Словакии Роберт Фицо обсудит с Путиным перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года.
- Президент России встретится с группой представителей Республики Сербской, которая регулярно посещает Москву 9 мая.
- 10 мая у Путина не планируется никаких мероприятий по международной повестке.
Предупреждение Киеву и предпосылки к урегулированию
- Россия ответит массированным ударом по Киеву, если ВСУ захотят сорвать парад. Москва призвала ответственно отнестись к предупреждению Минобороны и заблаговременно эвакуировать из Киева персонал дипломатических и иных представительств.
- Стороны могут продвинуться в урегулировании конфликта, однако «Киеву нужен один серьезный шаг». Переговорщики знают, что нужно для мира, все зависит от украинского руководства.
- В очередном раунде трехсторонних переговоров по Украине сейчас нет смысла, так как для прогресса Киев должен вывести войска из Донбасса.
- Американские участники переговоров по Украине сейчас заняты другой проблемой.
Другие заявления Ушакова
- Москва и Пекин готовят визит Путина в Китай.
- Пока рано говорить о формате участия президента России в саммите G20 в Майами. Смена шерпы России в G20 связана, в частности, с тем, что Светлана Лукаш устала и хочет заниматься другими делами.
- С премьером Армении Николом Пашиняном недавно были проведены серьезные переговоры, где были расставлены все точки над «и». В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки «сидения на двух стульях».
- Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, вносит серьезный вклад в повышение энергобезопасности Словакии.
