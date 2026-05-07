Ушаков: Украина знает о необходимом шаге для прекращения конфликта

Украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования конфликта, однако все зависит от политики руководства страны. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают. Они также понимают, что все зависит от решения их политического руководства»,— сказал господин Ушаков. По его словам, если Киев примет необходимое решение, то военные действия прекратятся и стороны смогут обсудить дальнейшее урегулирование.

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но был отменен из-за военной операции США и Израиля в Иране. Сегодня представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России к переговорному процессу с Украиной.