Путин сменил шерпу России в G20
Шерпой России в G20 стал начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. На этом посту он сменил Светлану Лукаш. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Владимир Путин, документ опубликован на сайте правовых актов.
Денис Агафонов
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Светлана Лукаш занимала эту должность с 2013 года. Денис Агафонов возглавил экспертное управление президента России в 2024 году. До этого он работал заместителем главы управления президента по внешней политике. В 2010–2015 годах он участвовал в программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».
Замглавы российского МИДа Александр Панкин говорил, что Россию пригласили к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Мероприятие пройдет 14–15 декабря в Майами. Пока неясно, кто будет представлять РФ на встрече.