Ушаков: власти Армении пытаются «усидеть на двух стульях»

Власти Армении пытаются «усидеть на двух стульях», заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Так он прокомментировал последние события в Ереване, в том числе саммит Европейского политического сообщества.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю»,— сказал господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, хорошие отношения с Россией более выгодны для самой Армении, чем для Москвы. Так, отметил помощник президента, благоприятная обстановка в стране связана с успешным развитием отношений Еревана и Москвы.

Также господин Ушаков напомнил, что 1 апреля состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Он отметил, что во время той встречи между Россией и Арменией все точки над «i» были расставлены.

Сегодня стало известно, что господин Пашинян не примет участия в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. По его словам, причиной стала стартующая в Армении избирательная кампания. Армянский премьер заявил, что осведомил об этом господина Путина во время своего визита в Россию в апреле.