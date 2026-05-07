Путин выступит с речью на параде в День Победы

Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде в День Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В этом году парад пройдет без военной техники.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники»,— сказал господин Ушаков.

Юрий Ушаков рассказал, что на парад приедут главы Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской. Он отметил, что иностранные лидеры сами выразили желание прилететь в Москву на празднование Дня Победы.

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению Владимира Путина на 8–9 мая объявлено перемирие с Украиной. В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Если украинская сторона попытается сорвать Парад Победы на Красной площади, по центру Киева нанесут ракетный удар, предупредили в российском Минобороны.

Сотни курсантов военных академий и офицеров собрались на Котельнической набережной для ночной репетиции пеших парадных расчетов

По сравнению с предыдущими репетициями были серьезно усилены меры безопасности. Доступ посторонним был закрыт на Москворецкую, Устьинскую и Подгорскую набережные, где группировались колонны участников парада

Зрители могли наблюдать за репетицией только с Большого Устьинского моста

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск

Авиационная часть парада состоится

Военнослужащий перед началом репетиции парада

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов

Участники парада перед началом репетиции

Репетиция пеших парадных расчетов

Парад традиционно начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа

При трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях

Военнослужащие перед началом репетиции парада 4 мая

Сотни курсантов военных академий и офицеров собрались на Котельнической набережной для ночной репетиции пеших парадных расчетов

По сравнению с предыдущими репетициями были серьезно усилены меры безопасности. Доступ посторонним был закрыт на Москворецкую, Устьинскую и Подгорскую набережные, где группировались колонны участников парада

Зрители могли наблюдать за репетицией только с Большого Устьинского моста

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск

Авиационная часть парада состоится

Военнослужащий перед началом репетиции парада

Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов

Участники парада перед началом репетиции

Репетиция пеших парадных расчетов

Парад традиционно начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа

При трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях

Военнослужащие перед началом репетиции парада 4 мая

