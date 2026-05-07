Президент России Владимир Путин выступит с речью на параде в День Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В этом году парад пройдет без военной техники.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники»,— сказал господин Ушаков.

Юрий Ушаков рассказал, что на парад приедут главы Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской. Он отметил, что иностранные лидеры сами выразили желание прилететь в Москву на празднование Дня Победы.

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению Владимира Путина на 8–9 мая объявлено перемирие с Украиной. В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Если украинская сторона попытается сорвать Парад Победы на Красной площади, по центру Киева нанесут ракетный удар, предупредили в российском Минобороны.