В Ярославской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

В отдельных районах Ярославской области с 18 часов 7 мая прогнозируются дождь и гроза, а также ветер с порывами 15 – 18 метров в секунду. Об этом предупреждает РСЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе до вечера 8 мая, указывается в сообщении. Жителям рекомендовано быть внимательными: в частности, избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций.

Согласно прогнозу областного гидрометцентра, 7 – 8 мая в городе ожидается дождь при дневной температуре воздуха +13…+17 градусов. Осадки прекратятся в ночь на субботу.

Алла Чижова