18 лет за 15 убийств

Как стало известно “Ъ”, Басманным райсудом осужден еще один участник банды «спецназовцев» Николай Трушков. Признавший вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве фигурант за более чем два десятка убийств и покушений в особом порядке получил 18 лет колонии строгого режима со штрафом 3 тыс. руб. По искам потерпевших с осужденного взыскали почти 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник банды «спецназовцев» Николай Трушков в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Участник банды «спецназовцев» Николай Трушков в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наказание 55-летнему гендиректору ООО «Доминант» Николаю Трушкову было назначено по совокупности с приговором по другому делу: в 2004 году фигурант был осужден Раменским горсудом Подмосковья на пять лет по делу о разбое, однако не досидел один год и семь месяцев, выйдя условно-досрочно. За 15 убийств и покушения на убийства еще 10 человек Трушков был приговорен к 16 годам колонии, а его окончательный срок с учетом неотбытого составил 18 лет.

Свою вину фигурант признал полностью, дав показания на подельников. Его дело суд рассмотрел в особом порядке, что заняло всего пять заседаний.

При этом как заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, Трушков, которому грозило 25 лет, имел право рассчитывать на более мягкий срок.

Судья Евгения Николаева взыскала с осужденного по искам 18 потерпевших от 1,5 млн до 3 млн руб., а всего — 48 млн, оставив имущество фигуранта под арестом до выплат.

Как выяснил Следственный комитет России, в банду бывших военнослужащего Павла Христева и начальника штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова, а также сотрудников внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур Николай Трушков вошел еще в 1998 году. В начале 2000-х он участвовал в совершении целого ряда преступлений, в частности, в убийстве владельца фирмы по производству матрасов ОАО «Консул» Владимира Клюева и его бухгалтера Елены Ковалевой, а также сына предпринимателя, расправе над главой компании «Евротрансгаз» Тимофеем Пономаренко, ликвидации Александра Фоминова, советника замглавы Министерства путей сообщения. На процессе по делу заказчика последнего — бывшего главы футбольного клуба «Локомотив» и компании «Транстелеком» Сергея Липатова (получил срок десять лет) — Трушков выступил как свидетель обвинения.

Ранее суды уже вынесли приговоры нескольким «досудебщикам» из банды спецназовцев, на счету которой не менее 40 жертв. Некоторые из них, например, осужденный на 15 лет за 12 убийств и 2 покушения экс-боец «Витязя» Алексей Чеботарев, уже подписали контракт с Минобороны и отправились на СВО.

Дело предполагаемого главаря банды спецназовцев Павла Христева и 11 его сообщников рассмотрят присяжные во 2-м Западном окружном военном суде. Избранная в феврале коллегия, так и не начав слушать дело, распалась. 27 мая запланирован новый отбор присяжных.

Мария Локотецкая