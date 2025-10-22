Специальный отряд быстрых расправ

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд резонансное уголовное дело участников банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. Перед судом предстанет предполагаемый организатор шайки Павел Христев, девять его подельников и предприниматель Ирина Егорова, которую следствие считает заказчицей расправы трех человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов

Фото: @moscowcourts Бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов

Фото: @moscowcourts

Решить судьбу 11 фигурантов предстоит 2-му Западному окружному военному суду, поскольку сын бывшего военнослужащего Павла Христева Александр Христев, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища, на момент ряда инкриминируемых преступлений являлся военным.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам вменили целый «букет» статей УК РФ: бандитизм, убийство, покушение на убийство, подстрекательство и пособничество в убийстве, разбой, хищение оружия, вымогательство, похищение человека, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное хранение наркотиков (ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 226, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 126, ч. 2 ст. 167, ч. 1 и ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).

По версии ГСУ СКР, банда, промышлявшая заказными убийствами, была создана еще в 2000 году Павлом Христевым вместе с выходцем из спецназа «Витязь» Артуром Козловым, возглавившим позже отдел Московского уголовного розыска. Последний погиб в ДТП в 2006 году.

В шайку же влились действующие и бывшие сотрудники силовых структур. Они, как сказано в обвинении, «применяли боевые навыки, служебные ресурсы и связи в правоохранительных органах для совершения преступлений против бизнесменов, чиновников и представителей криминального мира».

Так, в феврале 2000 года Христев и четверо сообщников совершили покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), но по ошибке застрелили его водителя. В марте 2002 года жертвами банды стали советник министра путей сообщения Александр Фоминов, а также глава Озерского района Подмосковья Владислав Сащихин с супругой, которые погибли в результате подрыва их автомобиля. В том же году по заказу гендиректора фирм по производству матрасов ООО «Консул» Ирины Егоровой, стремившейся захватить бизнес, были похищены и убиты владелец этой компании Владимир Клюев, его сын и бухгалтер Елена Ковалева.

За убийство сына предпринимателя Егорова, как выяснило следствие, заплатила $80 тыс., а за расправу над Клюевым-старшим и его сотрудницей бандиты заставили женщину ежемесячно выплачивать им $10 тыс.

Выплаты осуществлялись около двух с половиной лет, пока в середине 2004 года за разбой не задержали напарника Павла Христева, также бывшего военного Андрея Трушкова, а затем и самого лидера банды. Оба сели на несколько лет. Интересно, что пока Владимир Клюев был еще жив, Христев потребовал, чтобы он позвонил дочерям с мобильного телефона домой и те собрали за него выкуп в несколько сотен тысяч долларов. Женщины выполнили требование.

Христев съездил домой к бизнесмену и забрал сумку с деньгами, однако заложника не отпустили: его вместе с бухгалтером задушили в гараже в подмосковных Озерах.

Интересно, что теперь Андрей Трушков предпочел признать вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Среди других преступлений банды — убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера Елены Меллер и троих предпринимателей.

В апреле 2003 года, пытаясь расправиться с советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным, бандиты по ошибке застрелили главу «ЕвротрансгазаА» Тимофея Пономаренко. Позже, снова пытаясь убить Ревзина, они лишь ранили жертву.

Также члены банды незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и наркотики.

Следствие доказало причастность банды Христева к убийству 15 человек, еще 7 пострадавшим удалось выжить. Расследование еще по меньшей мере двух десятков эпизодов, по данным “Ъ”, продолжается.

Под стражей находятся предполагаемые заказчики, совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев и Олег Рамазанов. Последние вину отрицают.

В марте 2020 года, как установило следствие, Павел Христев создал новую вооруженную группу, в которую вошел Максим Пикалов. Она совершила разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области, похитив имущество и оружие его владельца. За совершение этого преступления Павел Христев и был задержан в конце марта 2023 года вместе со своим сыном Александром, страдавшим от наркотической зависимости. Экспертиза признала последнего вменяемым.

Вместе с Павлом Христевым, его сыном Александром Христевым, Максимом Пикаловым, Ириной Егоровой, Алексеем Алпатовым перед судом предстанут еще несколько человек, среди которых бывший сотрудник СОБР «Рысь» Сергей Анисимов, трудившийся до задержания личным водителем одного из генералов в руководстве СКР.

Из 11 фигурантов свою вину полностью отрицает только госпожа Егорова. Павел Христев на следствии показаний не давал, большинство же других фигурантов согласились с обвинением частично. Обвиняемые утверждают, что задерживали кого-то по службе, однако об убийствах ничего не знали и были не в курсе, что выполняли чей-то заказ.

Впрочем, получение фигурантами крупных сумм после каждого из нападений свидетельствует об обратном. Кроме того, показания против подельников дали несколько уже осужденных досудебщиков, в том числе один из активных членов банды, бывший боец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев. По приговору Пушкинского горсуда Подмосковья в июне 2025 года он получил 15 лет лишения свободы, но уже через три месяца отправился искупать вину кровью на СВО.

Мария Локотецкая