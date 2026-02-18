Адвокат занял убойную позицию

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье вынесен приговор участнику банды спецназовцев, на счету которой более 40 убийств. Адвокат Международной коллегии адвокатов «Евразийский союз» Владимир Силин, в прошлом работавший начальником службы безопасности склада временного хранения, более четверти века назад по просьбе работодателя организовал убийство трех его партнеров, одно из которых защитник исполнил лично. Дав показания на заказчика и сообщников, он получил девять лет колонии и уже уехал на СВО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сведениям “Ъ”, установить причастность Владимира Силина, работавшего до задержания в одном из крупнейших адвокатских образований Москвы, расположенном в Газетном переулке, удалось благодаря показаниям другого члена банды, бывшего военного Николая Трушкова.

Последний признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказав о действиях не только одного из создателей банды спецназовцев, также экс-военнослужащего Павла Христева, но и других сообщников.

В итоге Следственному комитету России удалось пролить свет на самые первые преступления банды, в которую, в частности, входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и бойцы спецназа «Витязь». Состоявшая из сотрудников внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур шайка в конце 90-х — начале 2000-х активно брала заказы на убийство бизнесменов и криминальных авторитетов.

Одним из тех, кто воспользовался ее услугами, был, как установило следствие, совладелец ОАО МТТЭС «Мострансэкспедиция» господин Сидоров. Заподозрив своих партнеров в том, что те причастны к организации таможенниками проверки компании, по результату которой у нее отозвали лицензию, позволявшую учредить склад временного хранения, он решил совершить их убийство. Для этого господин Сидоров обратился к своему бывшему сослуживцу Владимиру Силину, которого взял на работу начальником службы безопасности.

Оценив жизнь каждого из двух партнеров в $25 тыс., он в конце мая 1999 года попросил Владимира Силина подыскать исполнителей, передав фотографии жертв, а также данные об их автомобилях и местах жительства.

Тот обратился к Павлу Христеву, который привлек к исполнению преступлений Николая Трушкова и еще несколько человек, решивших не просто получить деньги за исполнение заказа, но еще и ограбить бизнесменов.

Свою первую жертву бандиты подкараулили на выходе из дома. Предъявив поддельные удостоверения сотрудников милиции, они усадили предпринимателя в свой автомобиль, связав липкой лентой руки и заклеив ему глаза. Бизнесмена отвезли в гаражно-строительный кооператив «Калибр». Забрав ключи от квартиры и сейфа, они похитили у жертвы $30 тыс., после чего задушили, предварительно записав для господина Сидорова признания на диктофон относительно проверок фирмы.

Второго потерпевшего злоумышленники, вновь выдавшие себя за милиционеров, задержали неподалеку от места работы, таможенного терминала Московской северной таможни, у ресторана «Макдоналдс», где тот припарковал автомобиль. Надев ему на руки наручники и сделав укол, от которого тот потерял сознание, сообщники отвезли бизнесмена в некий дом, где также задушили.

А вскоре, в апреле 2000 года, господин Сидоров, как установило следствие, вновь через своего «безопасника» Силина решил избавиться от клиента склада — гендиректора ЗАО НИКК, являвшегося таможенным брокером «Мострансэкспедиции». С ним у него имелся конфликт, и, как утверждал господин Сидоров, тот его шантажировал.

Получив на исполнение этого заказа $20 тыс. и всю информацию о будущей жертве, Владимир Силин решил не делиться со спецназовцами деньгами, а предложил им убить коммерсанта, похитив хранившиеся в его офисе деньги.

В этом нападении помимо Павла Христева, Николая Трушкова и Владимира Силина, как установило следствие, участвовали также два «неустановленных сотрудника МВД России» в форме сотрудников СОБРа. Они вместе с лидером банды стали поджидать жертву у выхода из дома в столичном районе Очаково-Матвеевское. Бандиты действовали уже по обкатанной схеме: после того как Павел Христев предъявил коммерсанту поддельное удостоверение силовика, его усадили в машину, связали скотчем и отвезли в арендованный Владимиром Силиным гараж. Там бандиты заставили предпринимателя позвонить в офис и поручить секретарю передать $22 тыс. человеку, который подъедет. Но это жертву не спасло — будущий адвокат Силин лично задушил бизнесмена. Как позже признался подсудимый, когда он ехал в гараж, то еще не знал, что ему предстоит убить человека. Однако он испугался стоявшего рядом Николая Трушкова с пистолетом и задушил пленника, подумав, что он сам может из этого гаража больше не выйти.

В ходе следствия Владимир Силин, арестованный в ноябре 2024 года, последовал примеру Николая Трушкова. Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания против соучастников, а главное — против заказчика преступлений Сидорова, подробно рассказав, где тот живет и работает сейчас в Португалии. Последнего объявили в розыск.

Судебный процесс над адвокатом прошел в особом порядке — без исследования доказательств, что заняло всего пять заседаний.

За убийство двух и более лиц, сопряженное с похищением человека из корыстных побуждений, по найму, с вымогательством и бандитизмом (п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Владимир Силин получил всего девять лет строгого режима. Также Железнодорожный горсуд Подмосковья обязал его выплатить по 1 млн руб. четверым родственникам погибших в счет возмещения морального вреда. Это фигуранту, имеющему долю квартиры в районе Арбата и другое имущество, вполне под силу.

Приговор защитник обжаловать не стал и, дождавшись вступления его в силу, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. В случае получения им госнаграды осужденный может быть освобожден от наказания.

Владимир Силин не первый «досудебщик» из банды спецназовцев, получивший срок и отправившийся искупать вину кровью за многочисленные убийства.

Судьбу других 11 фигурантов во главе с Павлом Христевым предстоит решить 2-му Западному окружному военному суду. Их дело будет слушаться с присяжными, которых уже отобрали, но коллегия, не начав слушать дело, распалась. Новую попытку отбора жюри суд предпримет 23 марта.

Мария Локотецкая