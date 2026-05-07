Внуково предупредил пассажиров об изменении расписания

Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно «быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна». Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы, добавили во Внуково.

С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника, информации о пострадавших нет. С утра во Внуково было задержано минимум 20 рейсов. Часть направлявшихся туда самолетов перенаправили в другие аэропорты Московского авиаузла. О корректировке расписания полетов сообщили «Победа» и Azur Air.