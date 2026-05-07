Azur Air скорректирует расписание из-за ограничений во Внуково

Авиакомпания Azur Air корректирует расписание из-за ограничений работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика.

«С пассажирами вынужденно задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании... Всем пассажирам на время ожидания будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости — размещение в гостиницах»,— заверили в Azur Air.

В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорты Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже 17 дронов. Часть направлявшихся во Внуково самолетов перенаправили в другие аэропорты Московского авиаузла. С утра в аэропорту было задержано минимум 20 рейсов. «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов.