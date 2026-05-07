На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
С начала суток средства ПВО сбили 33 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в Telegram, сообщая об уничтожении очередного дрона.
Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали.
Московские аэропорты утром приостанавливали работу из-за атаки БПЛА. Шереметьево и Домодедово уже возобновили отправку и прием самолетов. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов, перевозчики корректируют расписание полетов.