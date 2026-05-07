Вылет 20 рейсов задерживается во Внуково

Вылет 20 рейсов — международных и внутренних — задерживается в московском аэропорту Внуково. Несколько часов в воздушной гавани действуют ограничения на полеты.

По информации на онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы в Дубай, Стамбул, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Тбилиси и по другим зарубежным направлениям. Еще два рейса в Стамбул были отменены. Кроме того, время вылета было перенесено для рейсов в Якутск, Волгоград и Новосибирск.

По информации Росавиации, Внуково временно не принимает и не выпускает авиарейсы. Еще один столичный аэропорт Шереметьево отправляет самолеты по согласованию с властями.