«Победа» корректирует расписание авиарейсов из-за ограничений в аэропортах

Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт.

В Москве приостановили работу аэропорты Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты Московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены по решению авиакомпании, сообщили в аэропорту. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. На подлете к Москве сбили уже 13 БПЛА. По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО уничтожили 347 БПЛА над 21 российским регионом.