Замглавы Ростова-на-Дону по социальным вопросам назначена Наталия Симаченко

В Ростове-на-Дону на должность заместителя главы администрации по социальным вопросам назначена Наталия Симаченко. Об этом сообщил городской глава Александр Скрябин в своих соцсетях.

Наталия Симаченко начала трудовую деятельность учителем физики, работала заместителем директора и директором гимназии. С 2012 по 2019 годы занимала руководящие должности в управлении образования и администрации Первомайского района, а с августа 2019 по май 2026 года была главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что экс-замглавы города по соцвопросам Виктория Чернышова назначена министром образования Ростовской области.

