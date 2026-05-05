Министром образования Ростовской области стала Виктория Чернышова

Виктория Чернышова назначена министром образования Ростовской области. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

Виктория Чернышова работала в средней школе №31 в Ростове-на-Дону в 90-е, позже в должности замдиректора по научно-методической работе, а с 2003 года — директором гимназии №95. С 2011 года госпожа Чернышева возглавляла отдел образования Железнодорожного района донской столицы, с 2014 года работала в должности замглавы администрации района. Позже Виктория Чернышова замещала должность начальника управления образования Ростова-на-Дону, а в 2024 году была назначена на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам, где и работала до последнего времени.

Константин Соловьев