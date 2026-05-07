Росавиация закрыла для полетов ярославский аэропорт

Ярославский аэропорт Туношна временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в Max 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Сообщение о закрытии воздушной гавани появилось в 02:13. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также ночью закрыли аэропорт в соседнем Иванове.

В последний раз ярославский аэропорт закрывали 5 мая. Ближайший рейс 7 мая ожидается из Санкт-Петербурга в 13:00.

Антон Голицын