В Ярославской области среди предложений авто с пробегом лидирует Lada

Среди предложений автомобилей с пробегом в Ярославской области у профессиональных продавцов в первом квартале 2026 года лидируют машины марки Lada. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в «Авито Авто».

На автомобили Lada пришлось 17,2% всех размещенных объявлений. Далее идут Kia (7,9%), Ford (6,4%), Hyundai (6%), Nissan (5,4%), Chevrolet (5,3%) и Toyota (5%). Среди моделей, которые предлагают профессиональные продавцы, на первом месте — Ford Focus (3,7% объявлений). Далее идут Lada Granta (3%), Lada Priora (2,8%), Lada Kalina (2,5%), Lada 44 (Нива) (2,3%) и Kia Rio (1,8%). Также в топ-7 входит Mitsubishi Lancer (1,7%).

Средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов (юрлица, самозанятые или ИП, регулярно продающие автомобили на платформе) на площадке «Авито» в Ярославской области в первом квартале 2026 года составила 991 тыс. руб. В «Авито Авто» добавили, что такие продавцы сейчас занимают 20% рынка подержанных автомобилей в регионе.

Антон Голицын