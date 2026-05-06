Экспорт гороха на Кубани увеличился на 19%

С начала 2026 года экспорт гороха в Краснодарском крае достиг 295 тыс. т, что на 19% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда экспортировали 248 тыс. т. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным ведомства, экспорт гороха из Краснодарского края в этом году осуществлялся в Китай, Индию, Пакистан и другие страны. Отмечается, что в период с января по март импорт гороха в регион не проводился.

На 28% увеличился импорт чечевицы, за первый квартал 2026 года он составил 127,9 т, а в аналогичный период прошлого года достигал 100 т. Преимущественно продукцию привозили из Турции. Экспорт за указанный период достиг 26,8 тыс. т, что на 36% меньше, чем в прошлом году, когда было вывезено около 41,7 тыс. т продукта. Отмечается, что товар отправлялся в Индию, Турцию и Саудовскую Аравию.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территорию Краснодарского края с начала 2026 года импортировали суммарно более 8,8 тыс. т кофе и чая. С начала этого года в регион привезли более 6,2 тыс. т кофе и 2,6 тыс. т чая из-за границы.

Алина Зорина