На Кубань импортировали более 8,8 тысяч т кофе и чая с начала года

На территорию Краснодарского края с начала 2026 года импортировали суммарно более 8,8 тыс. т кофе и чая. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала этого года в Краснодарский край привезли более 6,2 тыс. т кофе и 2,6 тыс. т чая из-за границы. Также импортировали 7,3 тыс. т различных орехов.

Кроме того, с начала 2026 года в пункты пропуска через границу Российской Федерации, расположенные на территории Краснодарского края, поступило около 1,3 тыс. т морепродуктов. Чаще всего их ввоз осуществлялся из Саудовской Аравии, Китая и Перу. По данным Россельхознадзора, импорт морепродуктов в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 23%.

По данным Россельхознадзора, продукцию на территорию региона импортируют из Бразилии, Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Индонезии, Вьетнама, Ирана, Египта, Эфиопии, Кении, Ганы, Уганды, Мозамбика, Руанды, Шри-Ланки, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Абхазии, Сирии, Израиля и Перу. Экспорт этих продуктов с территории региона в этом году не осуществлялся.

Алина Зорина