Гроза ожидается в Ярославской области в ближайшие часы

В Ярославской области в ближайшие 1 – 3 часа начнется гроза. Об этом предупреждает РСЧС.

Вместе с грозой в регионе усилится ветер, прогнозируются порывы до 15 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится до 21:00 5 мая. В связи с этим областное МЧС предупреждает о возможных обрывах линий связи, падении деревьев, увеличении случаев травматизма.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно»,— добавляется в сообщении РСЧС.